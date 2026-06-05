BE:FIRSTメンバー手描きイラストから生まれた6体のキャラクターがデビュー
BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーが描いたイラストから誕生したキャラクター「Boom Boom Brothers」が、2026年6月5日(金)午前6時5分にデビュー。「C-Sea」「Qubo」「K2」「Red Chicken Boy」「Jed」「Dabby」の個性あふれる6体がお披露目された。
6体のキャラクターは、BE:FIRSTのメンバーそれぞれが描いたイラストをもとに誕生したオリジナルキャラクター。性格や持ち物、配色など、細部までメンバーのこだわりが詰め込まれ、それぞれが異なる個性や世界観を持つ。
今後はプロダクトやコンテンツなどさまざまな展開を予定とのこと。
【Boom Boom Brothers 一覧】
左上から
・C-Sea
・Qubo
・K2
右上から
・Red Chicken Boy
・Jed
・Dabby
Boom Boom Brothers 公式SNS
X：https://x.com/bbbros_tokyo?s=21
Instagram：https://www.instagram.com/bbbros_tokyo?igsh=OHVtZXFhdTQ3eXN5&utm_source=qr
YouTube：https://www.youtube.com/@BBBros_tokyo
BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/
Official Website：https://befirst.tokyo/
6体のキャラクターは、BE:FIRSTのメンバーそれぞれが描いたイラストをもとに誕生したオリジナルキャラクター。性格や持ち物、配色など、細部までメンバーのこだわりが詰め込まれ、それぞれが異なる個性や世界観を持つ。
【Boom Boom Brothers 一覧】
左上から
・C-Sea
・Qubo
・K2
右上から
・Red Chicken Boy
・Jed
・Dabby
Boom Boom Brothers 公式SNS
X：https://x.com/bbbros_tokyo?s=21
Instagram：https://www.instagram.com/bbbros_tokyo?igsh=OHVtZXFhdTQ3eXN5&utm_source=qr
YouTube：https://www.youtube.com/@BBBros_tokyo
BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/
Official Website：https://befirst.tokyo/