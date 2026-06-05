俳優の石田ゆり子（56）が、4日、Instagramを更新。生活感あふれる自宅を公開し、反響が寄せられている。

【映像】「絵画のよう」石田ゆり子の生活感あふれる自宅

これまでInstagramで、「#ハニオ日記」とハッシュタグをつけ、飼い猫のハニオ目線で自宅の様子を発信してきた石田。洗濯物が積まれたテーブルや、無造作に置かれたクッションの上で飼い猫がくつろぐリビングなどを見せてきた。

石田ゆり子、生活感あふれる自宅を公開

2026年6月4日の更新でも、「＃ハニオ日記」とハッシュタグを付け、ドライヤー、植物などが置かれた一室を披露している。

「おはようございます ハニオです きのうのたいふう、ベランダのみどりたちが頑張って耐えました ぼくは おへやでてれびをみてました おかーさんはおつかれでぐうすかしてました 最近まいにち、じょゆうのおしごとですが 新人だし、かけだしだからがんばってほしいとおもっています」とコメントしている。

この投稿にファンからは、「絵になる光景です ステキなおうちですね」「ベランダの緑たち無事で良かったね」「絵画のよう 美しい」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）