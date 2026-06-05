9人組ガールズグループ「NiziU」のMAYUKA（22）が、4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。メンバーに注意された食事中の出来事を明かした。

同番組では「妥協無しガチ美容法」をテーマにトークを展開。メンバー各自の“むくみ対策”が披露される中、MAYUKAは「私は逆に、自分のむくんだ顔が最近好きで」と告白。「大事な撮影の前にラーメンを食べたりとか」と話した。

そして「ミュージックビデオって4日間ぐらい撮る」と説明。歌とダンスのハードな撮影の疲れでげっそりしてしまうようで、「疲れて見えちゃうのがあんまり好きじゃなくて、中日の夜中にラーメンを食べて、それで復活する」と打ち明けた。

また自身専用の岩塩ミルを持ち歩いているといい、「一口食べるごとにガリガリ」とMAYUKA。共同生活を送る寮に出前を取った際、「一口食べるごとにガリガリ…って食べてたら、メンバーに“あんた、死ぬで！”って」と言われたそう。京都出身のMIIHIは当時「“死ぬからやめとき”って」と伝えたことを明かし、苦笑いしていた。