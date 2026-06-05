最近よくニュースで、「アクシオスによると」といった言い回しを耳にする。アクシオス（AXIOS）とはアメリカの新興ネットメディアで、短文で簡潔な記事スタイルで、ニュースレターの配信でも存在感を高めている。アクシオスは、なぜ人気を集めているのか。『ABEMA Prime』では、メディア関係者とともに考えた。

【映像】注目メディア「アクシオス」とは（解説VTR）

■なぜスクープを連発できるのか？アクシオスの秘密

アクシオスは2017年1月創刊で、創業者は「ポリティコ」共同設立者のジム・バンデハイ氏、マイク・アレン氏ら。サービス内容としては、サイトやニュースレターで記事配信するほか、有料サブスクやポッドキャストなども行われている。

その特徴は、トランプ大統領関連のスクープ連発だ。パリ協定離脱の方針や、イランに提示した14項目の覚書の存在、ネタニヤフ首相を激しく非難し「あなたは正気じゃない」と怒鳴ったなどと、独自ニュースを報じ続けている。

またバイデン政権時代にも、「バイデン氏はネタニヤフ首相にガザでの戦争不参加伝える」（2024年1月）、「バイデン氏がマリーンワン（大統領専用ヘリ）へのウォーキングルーティン変更」（2024年4月）といったスクープを飛ばしていた。

こうした独自ニュースを連発する背景について、デジタルメディアの動向に詳しい、スマートニュース・フェローの藤村厚夫氏は「リークを受けやすい人脈」があるという。「創業者のジム・バンデハイ氏と、マイク・アレン氏はベテラン記者だ。アレン氏は『ポリティコ』時代にニュースレターを出しており、ワシントンDCの政治界隈（かいわい）では、毎朝読まれていた」。

加えて、「党派性を抑え、現政権に過度な批判を示していないため、政権としても『コンタクトしやすいメディア』として見られているのではないか」と説明する。

文筆家の佐々木俊尚氏は、「『お金を払うからリークする』という構図はない。日本もアメリカも、そんなもので人は動かない。自分がリークしたことによる影響力に尽きる。有名メディアに流した方が世の中は動く。一般人が週刊誌に情報を流すのと、政権や財界の中心人物が流すのは違う」と語る。

その上で、アクシオス読者として「感情的でなく、安心感がある。CNNはトランプの悪口、ニューヨーク・タイムズも疲れる。FOXも右派の話ばかり。メディアの世界で分断が広がっている。日本でも朝日や毎日は政権批判、産経は褒め言葉。その状態にアメリカ人が疲れ、本当に中立かは分からないが、少なくとも感情を煽らないアクシオスに安心感や信頼感を覚えて、読んでいるのではないか」と分析した。

■情報過多時代にウケた 唯一無二の「記事の型」

なぜ今、毎朝送られてくるニュースレターがウケているのか。藤村氏は「ワシントンDCには政治家や法律の専門家、コンサルタントが集まり、大きな市場がある。忙しいビジネスパーソンに情報を見てもらうには、『ウェブサイトで記事を読んで』より『必要な情報を届けるから目を通して』の方が習慣に合う。メールマガジン形式は、アメリカの政治シーンに合っている」と考える。

さらに、アクシオスの記事には独自の「型」があり、それも人気の理由の1つという。「箇条書きと、フックになる見出しのキーワードがあり、『なぜこれが重要か』『なぜこれがニュースなのか』『現状は』『行間を読む』『結論として』といった決まった文言に注目すると、情報を理解しやすい。長々とした背景説明や、うねった表現の対極にあるアプローチだ」と、アクシオスの特徴を説明する。

新聞と比較して、「紙の印刷物を読むと、『こんなにたくさんの文字を読まないといけないのか』『あまり読んでいないのなら、購読する意味はあるのか』と思ってしまう。絞り込まれた情報が安定して届くなら、そちらの方がいいと思う人は多いだろう」とする。

佐々木氏は「情報を横断的に、コンパクトに押さえられる媒体が、日本にはあまりない。SNSで情報を取っている人は多いが、誰をフォローするかで、極端なバイアスがかかる問題がある。そこで左右偏らず、『今日押さえておくニュースはこれ』と10本くらい流してくれると、それを読んで安心できる」と考察する。

一方で「アクシオスの記事は、500ワード程度だが、割に浅い。物事は多角的に見ることで立体的になるが、アクシオスは1つの視点からしか見ていない。『この理解だけで本当にいいのか』と疑問に感じるときもある」との課題も示す。

これに藤村氏は「アクシオスは両論併記せず、ファクト中心に絞り込むため、佐々木氏の言うような問題は確かにある。ニューヨーク・タイムズやワシントンポストは、依然として長文の調査報道を価値としており、どちらが良いではなく、両方の魅力が維持されるのだろう」と返した。

（『ABEMA Prime』より）

