お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が4日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）に出演。芸人人生における自身のルールについて明かした。

芸人が先輩や後輩を劇場出番の合間に呼び出し、食事をしながらサシで語り合う人気企画「劇場合間メシ」で、囲碁将棋・根建太一から指名を受けた黒田。黒田の昭和気質漂う芸人らしさに憧れるという“真人間”の根建から、「芸人として一番大事にしていることは何ですか」と問われた。

黒田は「なんやろなあ…」と考えた後、「あんまり媚びへんかったし、めっちゃ売れてる人には近づかんかった」と告白。「（島田）紳助さんとか松本（人志）さんとか…パワーある人ってなんかあるやん。紳助さんなんかは、しゃべり方うつってくるねん、近くにおったら」と吐露した。

「紳助さんってオモロイから、まわりの芸人で紳助さんのしゃべりになってくるヤツがおるねん。そしたら、めっちゃ話長いオモロないヤツに早替わりするねん」と、型だけが似て質が伴わない芸人ができあがってしまうことを指摘した。

「うつってしまうんよね、一緒に長いこと居ると。だから自分の中では、天才と言われてる人らには近寄るのが怖い。俺だけのルールかもしらんけど」と話した。

かつては不祥事で一時メディアから消えたものの、現在は各番組からひっぱりだこの人気ぶりで関西芸能界を席巻。「東京進出を考えられたことは？」との質問には、「33歳ぐらいの時は結構東京でレギュラー番組持ってたのよ」と回想。「長いやろ、東京の番組の収録。2、3分のV（TR）に3時間とかかけるねんで？あれがたまらんくなって。何か合わんねん、東京が」とぼやいた。

今後も「56歳やしもうええわ。今から東京で仕事入ってもしんどいもん。昔は東京のギャラは（大阪の）2、3倍やったりしたけど、今は一緒やで。それなら東京往復の時間分、大阪で2本仕事したい。俺、有名人になるよりもお金欲しいのよ」とぶっちゃけて、笑わせた。

ただ、「金の使い方を知ってるヤツが金持ちになる。俺にはその能力がないから、普通でエエねん」と黒田。「俺の夢は今日食べたいと思ったものが食べられること。（貧乏だった）子供時代に“今日何食べたい？”って聞かれたことない。“今日これしかないぞ”としか言われたことなかった。だから、焼き肉食べたいと思ったその日に食べられる幸せさえあったらええねん。最高やん」と語り、根建は心打たれていた。