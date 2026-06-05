最終回目前に不穏な幕引き…『未解決の女』ラスト1分、届いた手紙に「怪しすぎ」「一体何者なんだ」

6年ぶりに再始動した人気ドラマシリーズ『未解決の女 警視庁文書捜査官』。Season３では警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、係長となったエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査していく。

6月4日（木）に放送されたSeason３の第8話のラストでは、6係に謎の人物から不穏な手紙が届き…。最終回に向けて緊張感高まるストーリーが展開された。

【映像】“善良な市民”を名乗る謎の人物の正体は…？

◆「残りの半分の感情は憤りです」

第8話では、6係の様子が警視庁公式動画チャンネルで公開された。

すると6係宛に“善良な市民”を名乗る謎の人物から手紙が届く。可愛らしい丸文字で綴られたその手紙は、「動画で6係のことを知った」「6年前に起こった未解決事件を6係にぜひ捜査してほしい」という依頼だった。

しかし手紙には「捜査していただけないなら、そのときは私が犯人を殺しに行きます」とも記されており、ただの善良な市民ではないことを漂わせていた。

そして6係は、依頼された未解決事件を捜査し、無事犯人を逮捕。一件落着の空気が流れるが、6係に再び“善良な市民”から丸文字で書かれた手紙が送られてきた。

その手紙は「皆さんのおかげでひとつ事件が解決しました」と感謝から始まったものの、「しかし今、私の心の中は解決してもらって良かったという満足感が半分。残りの半分の感情は憤りです」と続いていた…。

ラストでようやく杉本哲太演じる“善良な市民”の顔が明かされ、緊張感高まる展開で第8話が終了すると、SNS上の視聴者からは「どうなってしまうんや」「怪しすぎて考察が止まらない！」「哲太さんの役は一体何者なんだ…」といったコメントが飛び交っていた。