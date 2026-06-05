AI時代の「勝てる」スキルと生存のためのポートフォリオ戦略——東大医学部生が教える、生成AIを“レバレッジ”に変える極意
「99.9%の人間がAIに劣る」時代において、私たちはどのような武器を持ち、どう生き残るべきなのか。
東京大学理科一類を卒業後、外資系企業でエンジニアとして働き、現在は再受験を経て東京大学医学部に在学中のインフルエンサー・Saki氏が、AI時代の必須スキルと、キャリアを「ポートフォリオ」として捉える生存戦略について具体的に紐解いていく。全3回の第2回。
結局、最後は「誰が言うか」のブランドに回帰する
AI時代において、知識の量や単純な事務処理能力の価値は暴落します。そんな中で、人間にしかできない、そしてAIが代替できない最重要スキルの一つが「対人折衝能力」です。
クライアントの真のニーズを汲み取る、組織をマネジメントして成果を出させる、チームをビルディングする——こうした「人」が介在する仕事は、AIがどれほど進化してもなくなりません。
こうした能力を身につけるには、折衝能力が高い人がいる環境に身を置き、その振る舞いを徹底的に真似る必要があります。
商法、これからの時代は「何を言うか」よりも「誰が言うか」が圧倒的に重要になります。AIが出すアウトプットは、誰が使ってもある程度均質化し、横並びになります。そうなったとき、最後に情報の信憑性や価値を決めるのは、その発信者の「ブランド」です。
「東大卒」という肩書きも一つのブランドですし、YouTubeのフォロワー数もブランドです。これらは「社会資本」と呼ばれますが、AIには代替不可能な、個人固有の資産となります。
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生成AI時代の最重要スキルとは何か
一つの会社、一つの専門性に依存するキャリアは、技術進歩によって一瞬で「沈む船」になりかねません。これからの若手社会人や学生が意識すべきは、キャリアの「ポートフォリオ化」です。
具体的には、「人的資本（スキルや学歴）」「社会資本（人脈やブランド）」「金融資本（資産運用）」の3つをバランスよく積み上げていくことが不可欠です。
・人的資本のアップデート：AIを避けるのではなく、徹底的に使い倒す「キャッチアップ能力」や、大量の情報を高速に捌く能力を磨くこと
・社会資本の蓄積：会社の中だけに閉じこもらず、外の世界を知り、質の高いネットワーキングを行うこと
・金融資本の複線化：人的資本が毀損するリスクに備え、株式投資や副業、スモールビジネスなどで収益源を複数持っておくこと
特に「審美眼と編集能力」は、人的資本の中でもAI時代に最も輝くスキルです。AIが生成した無機質な素材を、自分の感性で取捨選択し、人の心に刺さる「美しいもの」に磨き上げる。この編集作業こそが、プロとしてのクオリティを担保する最後の砦となります。
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