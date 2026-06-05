「99.9%の人間がAIに劣る」時代において、私たちはどのような武器を持ち、どう生き残るべきなのか。東京大学理科一類を卒業後、外資系企業でエンジニアとして働き、現在は再受験を経て東京大学医学部に在学中のインフルエンサー・Saki氏が、AI時代の必須スキルと、キャリアを「ポートフォリオ」として捉える生存戦略について具体的に紐解いていく。全3回の第2回。みんかぶプレミアム連載「東大理三の人生論」