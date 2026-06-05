５日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は反発した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）し、円債相場の支援材料となった。



イスラエルとレバノンが停戦で合意したと伝わり、米国市場ではＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近となる７月限が下落した。インフレ懸念の後退を受けて米長期金利は低下した。円債市場では日本時間５日夜には米雇用統計の公表を控えているとあって、様子見ムードが強かった。



先物６月限は前営業日比１５銭高の１２８円９３銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は低下し、２．６６０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS