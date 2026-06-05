開催：2026.6.5

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 2 - 7 [ブルージェイズ]

MLBの試合が5日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブルージェイズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はクリス・セール、対するブルージェイズの先発投手はメーソン・フルーハティで試合は開始した。

3回表、5番 チャールズ・マカドゥー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 ATL 0-1 TOR、7番 マイルズ・ストロー 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 ATL 0-3 TOR

3回裏、3番 マット・オルソン 4球目を打ってライトへの犠牲フライでブレーブス得点 ATL 1-3 TOR

8回裏、2番 マウリシオ・デュボン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 2-3 TOR

9回表、6番 ネーサン・ルークス 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 ATL 2-4 TOR、7番 マイルズ・ストロー 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 ATL 2-5 TOR、8番 タイラー・ハイネマン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 ATL 2-7 TOR

試合は2対7でブルージェイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブルージェイズのチャド・ダラスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブレーブスのクリス・セールで、ここまで8勝4敗0S。ブルージェイズのバーランドにセーブがつき、2勝1敗9Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で5打数、2安打、0打点、打率は.225となっている。

ここまでブレーブスは42勝21敗で（ナ・リーグ）東地区1位。一方ブルージェイズは30勝33敗で8.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-05 13:06:27 更新