SUPER EIGHT横山裕『モモコのOH！ソレ！み～よ！』で嵐についてコメント「嵐がいなかったら、今の俺らの形ってないと思っている」

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SUPER EIGHTの横山裕が、6月6日放送のカンテレのバラエティ番組『モモコのOH！ソレ！み～よ！』に登場する。

■「（コーナーの）100回目の記念すべきロケには横山くんしかおらん」（月亭八光）「きのうも会ってたじゃないですか！」（横山裕）

ハイヒール・モモコ、西川ヘレン、WEST.の重岡大毅、兵動大樹（矢野・兵動）、高橋真理恵（カンテレアナウンサー）のレギュラーメンバーがレジャーやグルメなどの情報をにぎやかに届ける土曜お昼のカンテレバラエティ番組『モモコのOH！ソレ！み～よ！』。

6月6日の放送では、月亭八光がゲストに地元を案内してもらう人気コーナー「八光を地元案内」が、記念すべき100回目を達成。この節目を祝うべく、月亭八光の大親友だというSUPER EIGHTの横山裕が同コーナーのゲストとして参戦する。

今回は、カンテレ本社の前からロケがスタート。オープニングで八光が「100回目の記念すべきロケには横山くんしかおらん」と語りかけると「きのうも会ってたじゃないですか！」と横山がすかさず愛あるツッコミを入れるなど、仲の良さが垣間見える。

ふたりがまず足を運んだのは、“りくりゅうペア”の愛称で親しまれているフィギュアスケート・ペアの三浦璃来・木原龍一も訪れたことがあるという、大阪・天満の名店「焼肉ポパイ」。横山自身もSUPER EIGHTのメンバーと訪れたことがあるという思い出の地で、名物のテールや上タン、ハラミなど焼き肉を堪能する。

絶品肉に舌鼓を打ちながら、八光と横山のなれそめや、グループ名がSUPER EIGHTに変わってから横山が初めて書いたサインにまつわる恥ずかしいエピソードも飛び出し、八光のトーク力に横山本人も思わず「ここぞというときにトーク出すわ」とうなる場面も。

■横山裕「（重岡大毅は）俺の家によく泊まりに来ていたのに、全然テレビで言わない」

また、5月31日で活動を終了した戦友・嵐に向けられた並々ならぬ想いも明かされる。「嵐がいなかったら、今の俺らの形ってないと思っている」と胸の内を明かす他、嵐・相葉雅紀との交流や、 SUPER EIGHT のメンバーである村上信五の仕事の幅についてなど、自身のグループと先輩への深い愛情が語られる。

続く二軒目は、横山が八光を地元案内…のはずが、横山が案内したのはなんと八光の自宅。家に入ると、八光の妻・SHINOが温かくお出迎えする。ここでは、八光が“ローストビーフ界でいちばんうまい”と絶賛するSHINO特製ローストビーフや、横山がWEST.のフェスへも差し入れたという大阪・北浜の「mitoho onigiri kitchen」のおにぎりを味わいながら八光の家族との交流など、さらに深いトークを繰り広げる。

家族ぐるみでの親交の深さがうかがえるなか、話題は八光の知られざる素顔へ。横山の母が亡くなった際、八光は東京まで赴き、その話題にはいっさい触れずにただご飯だけを食べて帰ったという、ふたりの絆を物語る感動的なエピソードを披露する。しかし、「この話をテレビでしても一度も使われたことがない」と横山がこぼすと、八光が「オーソレだけが頼りだわ」とツッコミを入れ、笑いを誘う場面も。

熱を帯びた横山のトークは、スタジオにいる後輩の重岡へも向けられる。「（重岡は）俺の家によく泊まりに来ていたのに、全然テレビで言わない。ケンティー（中島健人）やSnow Manの岩本（照）くんと仲良いですばっかり言って、俺のこともうちょっと言ってくれよ！」と愛あるクレームが飛び出す。

スタジオでは、モモコも「オーソレでは初めて聞いた」と驚くが、重岡は「言ってますって俺。それはカットされてます、横山くんの話してますよ！」と必死に弁明する。すかさずモモコが「絶対ない、ずっと横に座ってるけど聞いたことない」と一刀両断し、スタジオをさらに盛り上げる。

そして、「40歳になってきたら、後輩がいじってくるようになった」と語る横山から、後輩たちによって結成されたという“横山会”（WEST. 桐山照史、濱田崇裕＝濱は、異体字が正式表記、小瀧望、なにわ男子・藤原丈一郎、大橋和也、Aぇ! group・小島健、佐野晶哉）の知られざる裏話も明かされる。

その他、モモコが木村拓哉とラジオで共演した際の裏話についても語られ、ロケの最後には、八光から「ぜひスタジオにも」というオファーが飛び出し、横山が「ぜひぜひ」と笑顔で快諾し100回記念ロケは幕を閉じた。

ロケを終えて、「ほんとに“撮れ高モンスター”（八光）がいたので、撮れ高はバッチリだと思っております」と自信をのぞかせる横山。さらに、後輩の重岡については「シゲがいるだけでパッと明るくなる“愛嬌（あいきょう）モンスター”。背中を追っかけさせていただける重岡さんです」と一目置く姿勢を見せる。

一方、収録を終えた重岡は、横山のことを“後輩から好かれるかっこいい先輩”と慕いつつも、「40歳からと言わず、昔からずっと“いじられモンスター”です」と愛あるツッコミを入れ、さらに「『オーソレ』のファミリー感だからこそ引き出せた話がたくさんある、100回記念にふさわしいスペシャルな回だと思うのでぜひ観ていただきたいなと思います！」と、番組の仕上がりに太鼓判を押した。

■SUPER EIGHT 横山裕 コメント

――今回、「八光を地元案内」の100回目のゲストとしてご出演いただきましたがロケの感想を教えてください。

横山：プライベートでも仲が良い八光さんが仕事モードになって声を張り上げているのがちょっと違和感がありましたが、楽しい時間を過ごさせていただきました。

――重岡さんに「横山さんはどんな先輩ですか？」と伺ったところ、「後輩から好かれる背中で、後輩と一緒に何かをするのが楽しいというのが見てとれるので、ああいう先輩像は本当にかっこいいですし、憧れます！」と話されていました。横山さんから見た重岡さんはどんな後輩ですか？

横山：ぼくも重岡さんみたいになりたいとずっと憧れています。背中を追っかけさせていただける重岡さんです。

――VTR内で横山さんが八光さんを “撮れ高モンスター” と例えられていましたが、重岡さんを○○モンスターと表すなら何になりますか？

横山：“愛嬌（あいきょう）モンスター”。シゲがいるだけでパッと明るくなる空気感をまとっている男です。

――今回はVTRでのご出演となりましたが、もし次回『オーソレ』のスタジオにお越しいただける機会があればやってみたいことを教えてください。

横山：モモコさんに、ヨシヨシとされたいです。

――今回の放送を楽しみにしている視聴者の皆さまへ、見どころとメッセージをお願いします！

横山：ぼくもスタジオでどうなったのかわからないので、一視聴者として楽しみです。ただ、ほんとに“撮れ高モンスター”がいたので、撮れ高はバッチリだと思っております。

■WEST. 重岡大毅 コメント

――「八光を地元案内」100回目のロケにゲストとしてSUPER EIGHTの横山さんがお越しになっていましたが、ロケVTRをご覧になっていかがでしたか？

重岡：八光さんと仲良すぎでしたね（笑）。本当に『オーソレ』だから見られる横山くんだなって思いました。

――VTRの中で横山さんが「俺のこともうちょっと言ってくれよ！」とおっしゃっている場面もありましたが、重岡さんにとって横山さんはどんな先輩ですか？

重岡：話していたつもりなんですけど、足りなかったみたいですね（笑）。（横山くんの）本当に後輩から好かれる背中と、横山くん自身も本当に後輩と一緒に何かをするのが楽しい感じが見ていてとれるので、ああいう姿、先輩像は本当にかっこいいですよね。僕は後輩とかと絡んだりとかあんまりできていないし、憧れはあります。

――今回はVTRでのご出演でしたが、もし次回、横山さんが『オーソレ』のスタジオに直接来られるとしたら一緒にやってみたいことはありますか？

重岡：今日VTRでもありましたけど、横山くん「40過ぎていじられるようになってきて～」みたいに言っていたじゃないですか。でも、僕、昔からEIGHTのライブとかでもそうですけど、横山くんがいじられてるのを見るのが大好きなんですよ。ヘレンさんとかモモコさんとかに、けちょんけちょんにいじられているところも見たいですね。

――八光さんの印象を教えてください！

重岡：八光さんのロケは誰が来ても毎回面白いです。すごいですよね。それこそ100回目ってことは、100人ゲスト来ているわけですからね。僕が結構好きなのは、今日のVTRでも「横山くんに（メッセンジャー）黒田さんは会わせへん」って言っていましたけど、黒田さんと八光さんで“八光地元案内”をやっていた回があって。あれ結構好きなんですよ。毎回楽しみですね！

――VTRの中で横山さんが八光さんのことを“撮れ高モンスター”と話している場面もありましたが、重岡さんから見て横山さんを○○モンスターと例えるなら何になりますか？

重岡：40からいじられてとか言うけど、結構昔からいじられていましたね（笑）。（SUPER EIGHTの）メンバーにもいじられてるし、WEST.のメンバーの小瀧（望）なんかもいじったりしてます。“いじられモンスター”ですね。40過ぎたらって言ってるけど、結構前からいじられていましたよ、横山くん！

――最後に今回の放送を楽しみにしている視聴者の皆さんに見どころとメッセージをお願いします！

重岡：『オーソレ』のファミリー感だから出るEIGHTの話とか、スタジオにモモコさんとかヘレンさん、ロケ現場に八光さんがいるから、横山くんが話している話はあると思うんですよ、嵐の話とか。だからこれは本当に、八光地元案内の100回記念にふさわしい、かなりスペシャルな回だと思うので、ぜひ観ていただきたいなと思います！

■番組情報

カンテレ『モモコのOH！ソレ！み～よ！』

06/06（土）13:59～14:28

出演者：ハイヒール・モモコ、西川ヘレン、WEST. 重岡大毅、兵動大樹（矢野・兵動）、高橋真理恵（カンテレアナウンサー）

ゲスト：横山裕（SUPER EIGHT）、月亭八光

■関連リンク

番組サイト

https://www.ktv.jp/ohsore/