5日前引けの日経平均株価は続落。前日比809.22円（-1.20％）安の6万6661.47円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1223、値下がりは314、変わらずは21と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は397.24円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、アドテスト <6857>が306.53円、イビデン <4062>が94.2円、信越化 <4063>が52.63円、ファナック <6954>が39.39円と並んだ。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を66.37円押し上げ。次いでキオクシア <285A>が17.60円、トレンド <4704>が16.53円、任天堂 <7974>が11.80円、コナミＧ <9766>が8.72円と続いた。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は海運で、以下、その他製品、陸運、不動産が続いた。値下がり上位には金属製品、電気機器、化学が並んだ。



株探ニュース