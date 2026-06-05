5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.7％増の3375億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同13.8％増の2567億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> 、ｉシェアーズ 米国連続増配株 ＥＴＦ <2014> 、Ｓｉｍｐｌｅ－Ｘ ＮＹダウジョーンズ・インデックス <1679> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、上場インデックスファンド米国株式ヘッジ <2562> など23銘柄が新高値。業界改革厳選ＥＴＦ ＲＥＩＴイベント <396A> 、上場インデックスファンドＪリート隔月分配型ミニ <2552> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> など10銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＭＡＸＩＳ ＪＡＰＡＮ設備・人材積極投資企業２００ <1485> が6.22％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が4.78％高、ＮＥＸＴ 東証グロース市場２５０ <2042> が3.63％高、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> が3.03％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は3.92％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は3.55％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.35％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> は3.04％安と大幅に下落した。



日経平均株価が809円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1665億200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金は1673億9400万円で、同水準の商いとなった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が215億7300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が192億100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が166億4300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が105億7200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が83億6900万円の売買代金となった。



株探ニュース