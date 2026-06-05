5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数443、値下がり銘柄数110と、値上がりが優勢だった。



個別ではジーネクスト<4179>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、中村超硬<6166>がストップ高。スリー・ディー・マトリックス<7777>は一時ストップ高と値を飛ばした。イオレ<2334>、ヌーラボ<5033>、ＨＰＣシステムズ<6597>、Ｔ．Ｓ．Ｉ<7362>など5銘柄は年初来高値を更新。スマートドライブ<5137>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、サイエンスアーツ<4412>、オンコリスバイオファーマ<4588>、フツパー<478A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ツクルバ<2978>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、海帆<3133>、フライヤー<323A>、アイリッジ<3917>など26銘柄が年初来安値を更新。データセクション<3905>、キャスター<9331>、ＴＭＨ<280A>、グローム・ホールディングス<8938>、Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>は値下がり率上位に売られた。



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