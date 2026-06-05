　5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　166502　　　13.2　　　 72760
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 21573　　　10.2　　　　2924
３. <1360> 日経ベア２　　　 19201　　　21.0　　　　71.8
４. <1321> 野村日経平均　　 16643　　　19.5　　　 69750
５. <200A> 野村日半導　　　 14654　　 -19.1　　　　5162
６. <2644> ＧＸ半導日株　　 14557　　 -20.4　　　　4313
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10572　　　-0.7　　　 86760
８. <1579> 日経ブル２　　　　8369　　　20.0　　　 786.3
９. <1306> 野村東証指数　　　6570　　　35.2　　　 419.6
10. <1615> 野村東証銀行　　　4252　　 327.8　　　 694.0
11. <1540> 純金信託　　　　　3932　　　57.2　　　 21300
12. <1320> ｉＦ日経年１　　　3079　　　 9.2　　　 69510
13. <2243> ＧＸ半導体　　　　2376　　　 4.1　　　　5090
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　2337　　 -15.0　　　 947.3
15. <1330> 上場日経平均　　　2298　　 164.1　　　 69860
16. <1489> 日経高配５０　　　2219　　　62.3　　　　3237
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　2125　　　-8.2　　　　6942
18. <1358> 上場日経２倍　　　1571　　　31.5　　　139000
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1429　　　29.7　　　1886.5
20. <2033> コスピブル　　　　1347　　　27.2　　　140050
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1305　　　24.6　　　　4478
22. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1235　　 354.0　　　　1044
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1234　　　15.5　　　 409.6
24. <1542> 純銀信託　　　　　1231　　 -20.1　　　 34250
25. <1346> ＭＸ２２５　　　　1220　　　50.4　　　 69360
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1217　　　59.9　　　 79800
27. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1074　　 -22.7　　　　 117
28. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 906　　 181.4　　　　4241
29. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 837　　　13.4　　　　1119
30. <282A> ＧＸ半導１０　　　 775　　　76.5　　　　2720
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 754　　 -18.5　　　　2630
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 753　　　-7.3　　　　5509
33. <2631> ＭＸナスダク　　　 659　　　64.8　　　 34550
34. <1545> 野村ナスＨ無　　　 651　　 -30.7　　　 244.2
35. <1308> 上場東証指数　　　 593　　 -27.1　　　　4145
36. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 555　　　-4.0　　　 327.4
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 545　　 -58.3　　　 872.2
38. <2559> ＭＸ全世界株　　　 509　　 -44.6　　　　3099
39. <1356> ＴＰＸベア２　　　 490　　 -55.5　　　 116.1
40. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 488　　　73.7　　　　2785
41. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 455　　 411.2　　　　4426
42. <2036> 金先物Ｗブル　　　 413　　 -18.7　　　174550
43. <2244> ＧＸＵテック　　　 413　　　 6.2　　　　3608
44. <213A> 上場半導体株　　　 392　　 -20.0　　　 476.9
45. <1631> 野村銀行１７　　　 385　　 153.3　　　 37200
46. <1476> ｉＳＪリート　　　 379　　 129.7　　　　1808
47. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 334　　 -82.6　　　 402.3
48. <223A> ＧＸＡＩビグ　　　 331　　　98.2　　　　1922
49. <314A> ｉＳゴールド　　　 300　　 -50.9　　　 337.0
50. <1580> 日経ベア　　　　　 279　　　41.6　　　 798.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース