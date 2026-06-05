ETF売買代金ランキング＝5日前引け
5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 166502 13.2 72760
２. <1357> 日経Ｄインバ 21573 10.2 2924
３. <1360> 日経ベア２ 19201 21.0 71.8
４. <1321> 野村日経平均 16643 19.5 69750
５. <200A> 野村日半導 14654 -19.1 5162
６. <2644> ＧＸ半導日株 14557 -20.4 4313
７. <1458> 楽天Ｗブル 10572 -0.7 86760
８. <1579> 日経ブル２ 8369 20.0 786.3
９. <1306> 野村東証指数 6570 35.2 419.6
10. <1615> 野村東証銀行 4252 327.8 694.0
11. <1540> 純金信託 3932 57.2 21300
12. <1320> ｉＦ日経年１ 3079 9.2 69510
13. <2243> ＧＸ半導体 2376 4.1 5090
14. <1568> ＴＰＸブル 2337 -15.0 947.3
15. <1330> 上場日経平均 2298 164.1 69860
16. <1489> 日経高配５０ 2219 62.3 3237
17. <1329> ｉＳ日経 2125 -8.2 6942
18. <1358> 上場日経２倍 1571 31.5 139000
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1429 29.7 1886.5
20. <2033> コスピブル 1347 27.2 140050
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1305 24.6 4478
22. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1235 354.0 1044
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1234 15.5 409.6
24. <1542> 純銀信託 1231 -20.1 34250
25. <1346> ＭＸ２２５ 1220 50.4 69360
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1217 59.9 79800
27. <1459> 楽天Ｗベア 1074 -22.7 117
28. <1305> ｉＦＴＰ年１ 906 181.4 4241
29. <563A> ＧＸＮデカバ 837 13.4 1119
30. <282A> ＧＸ半導１０ 775 76.5 2720
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 754 -18.5 2630
32. <1671> ＷＴＩ原油 753 -7.3 5509
33. <2631> ＭＸナスダク 659 64.8 34550
34. <1545> 野村ナスＨ無 651 -30.7 244.2
35. <1308> 上場東証指数 593 -27.1 4145
36. <408A> ｉＳＢＡＩ 555 -4.0 327.4
37. <1655> ｉＳ米国株 545 -58.3 872.2
38. <2559> ＭＸ全世界株 509 -44.6 3099
39. <1356> ＴＰＸベア２ 490 -55.5 116.1
40. <2840> ｉＦＥナ百無 488 73.7 2785
41. <2569> 上場ＮＱヘ有 455 411.2 4426
42. <2036> 金先物Ｗブル 413 -18.7 174550
43. <2244> ＧＸＵテック 413 6.2 3608
44. <213A> 上場半導体株 392 -20.0 476.9
45. <1631> 野村銀行１７ 385 153.3 37200
46. <1476> ｉＳＪリート 379 129.7 1808
47. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 334 -82.6 402.3
48. <223A> ＧＸＡＩビグ 331 98.2 1922
49. <314A> ｉＳゴールド 300 -50.9 337.0
50. <1580> 日経ベア 279 41.6 798.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 166502 13.2 72760
２. <1357> 日経Ｄインバ 21573 10.2 2924
３. <1360> 日経ベア２ 19201 21.0 71.8
４. <1321> 野村日経平均 16643 19.5 69750
５. <200A> 野村日半導 14654 -19.1 5162
６. <2644> ＧＸ半導日株 14557 -20.4 4313
７. <1458> 楽天Ｗブル 10572 -0.7 86760
８. <1579> 日経ブル２ 8369 20.0 786.3
９. <1306> 野村東証指数 6570 35.2 419.6
10. <1615> 野村東証銀行 4252 327.8 694.0
11. <1540> 純金信託 3932 57.2 21300
12. <1320> ｉＦ日経年１ 3079 9.2 69510
13. <2243> ＧＸ半導体 2376 4.1 5090
14. <1568> ＴＰＸブル 2337 -15.0 947.3
15. <1330> 上場日経平均 2298 164.1 69860
16. <1489> 日経高配５０ 2219 62.3 3237
17. <1329> ｉＳ日経 2125 -8.2 6942
18. <1358> 上場日経２倍 1571 31.5 139000
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1429 29.7 1886.5
20. <2033> コスピブル 1347 27.2 140050
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1305 24.6 4478
22. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1235 354.0 1044
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1234 15.5 409.6
24. <1542> 純銀信託 1231 -20.1 34250
25. <1346> ＭＸ２２５ 1220 50.4 69360
26. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1217 59.9 79800
27. <1459> 楽天Ｗベア 1074 -22.7 117
28. <1305> ｉＦＴＰ年１ 906 181.4 4241
29. <563A> ＧＸＮデカバ 837 13.4 1119
30. <282A> ＧＸ半導１０ 775 76.5 2720
31. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 754 -18.5 2630
32. <1671> ＷＴＩ原油 753 -7.3 5509
33. <2631> ＭＸナスダク 659 64.8 34550
34. <1545> 野村ナスＨ無 651 -30.7 244.2
35. <1308> 上場東証指数 593 -27.1 4145
36. <408A> ｉＳＢＡＩ 555 -4.0 327.4
37. <1655> ｉＳ米国株 545 -58.3 872.2
38. <2559> ＭＸ全世界株 509 -44.6 3099
39. <1356> ＴＰＸベア２ 490 -55.5 116.1
40. <2840> ｉＦＥナ百無 488 73.7 2785
41. <2569> 上場ＮＱヘ有 455 411.2 4426
42. <2036> 金先物Ｗブル 413 -18.7 174550
43. <2244> ＧＸＵテック 413 6.2 3608
44. <213A> 上場半導体株 392 -20.0 476.9
45. <1631> 野村銀行１７ 385 153.3 37200
46. <1476> ｉＳＪリート 379 129.7 1808
47. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 334 -82.6 402.3
48. <223A> ＧＸＡＩビグ 331 98.2 1922
49. <314A> ｉＳゴールド 300 -50.9 337.0
50. <1580> 日経ベア 279 41.6 798.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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