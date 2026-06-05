◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第１日（４日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）がメジャー２勝目へ好発進を決めた。５バーディー、２ボギーで今季ベストの６８をマーク。前週までの日米ツアー８戦で予選落ちが５度、最高順位は４７位と苦戦が続く今季だが、メジャーの舞台で上位に顔を出した。

トップと２打差の３位でホールアウトし「スタートでしっかりバーディーを取り切れたのが良かったと思うし、後半はアプローチ、パターで耐えられた。本当に最後まで集中力高くできた」と振り返った。「まずは１日目はいい集中力でクリアできたと思う。まだ明日もある。明日次第では、あと２日もできると思う。いいスタートができた」と笑みを浮かべた。

２４年は２位、昨年は７位と２年続けて好成績を残している大会。前年１０位以内の資格で、７年連続７度目となる今年の出場権を得た。開幕前には「この大会に出られることは当たり前じゃない。楽しんでできたら」と話していた。

１番パー５で花道左ラフからのアプローチを６０センチにつけてバーディー発進。２番は２打目をグリーン奥に外しボギーとしたが、３番で取り返した。４番で再びボギーと、出入りの激しいスタートととなった。「割り切って長いクラブを持ってもそんなに怖がることなく振り切れていた。ラフに行こうがしっかり打ち切ることができた」という一日。

７番で５メートルをねじ込み１アンダーで折り返すと、１０番は４メートル弱を沈め、１１番パー５では８１ヤードの第３打を４メートル半に運び、連続バーディーを奪った。１７番パー５はティーショットを右バンカーに入れ、距離が残った３打目はグリーン奥のラフへ。１メートルに寄せてパーをセーブした。１８番でも１メートル半を沈めてパー。笑顔でホールアウトした。

会場のリビエラＣＣは２８年ロサンゼルス五輪の舞台。日本からは過去最多の２３人が出場している。