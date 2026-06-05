コーヒーを買いに出た先で子供たちと交流

スコットランド1部セルティックに所属する日本代表FW前田大然は、現地時間6月4日、2026年ワールドカップ（W杯）に向けた合宿地のメキシコ・モンテレイでファンと交流した。

メキシコメディア「ABC Noticias」は、滞在先での振る舞いに注目し、「前田だけが足を止めて小さな子供たちに対応した」と伝えている。

日本代表は現在、W杯に向けた準備のためモンテレイのホテルに滞在している。記事によると、前田は日本代表GK鈴木彩艶や同MF伊東純也らとともにコーヒーを買いにホテルから外へ出たという。

他の選手たちがロビーへと戻っていくなかで、前田は早くから出待ちをしていた日系の子供たちのもとへ歩み寄った。同メディアは、憧れの選手に会えた子供たちの様子を「待った甲斐があった」と描写している。

現場に集まったファンのなかには、日本代表のユニフォームを着たモンテレイ生まれの姉妹や、かつてクラブW杯で現地のクラブであるモンテレイと対戦した浦和レッズのユニフォームを着た親子の姿もあったという。前田は異国の地でもサービス精神を発揮し、ファンとの交流を深めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）