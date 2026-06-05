高市首相による裏金議員復権の総仕上げか。

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自民党の萩生田光一幹事長代行は2日の会見で、世耕弘成元経産相の復党について「（地元）和歌山県連の意向を聞いている」と、現状を明かした。世耕氏は先月28日に復党願を提出。仮に県連が復党を認めれば、党紀委員会の審査に進む流れだ。

世耕氏は旧安倍派5人衆の1人。裏金1542万円をため込み、2024年4月に「離党勧告」処分を受けて即、自民を離党した。同年10月の衆院選では、二階俊博元幹事長に反旗を翻し、参院から無所属で鞍替え出馬。二階の三男・伸康氏に圧勝した。

今年2月の衆院選では、県連は対抗馬も立てられず、世耕氏の支援を決定。県内での世耕氏の影響力は、増すばかりだ。

「もちろん、県連内は世耕さんとしこりが残るものの、もはや彼に逆らえなくなりつつある。県連のドンだった二階さんの影響力も、政界引退後は衰え、いまや白旗を揚げざるを得ない。世耕さんも県連に着々と根回しをしており、石田真敏県連会長とは復党の方向で順調に話が進んでいる様子。今月21日の県連大会で了承される見込みです」（和歌山県連幹部）

■「参院のためなら大歓迎」

しかし国政レベルだと、世耕氏の早期復党はまだ党内の慎重論が根強い。

石井参院幹事長は2月に「時期尚早だ。あり得ない」と語っていたが、一方で、こんな話も聞こえてくる。

「正直、欲しいのは世耕さんよりも、彼の“子飼い”で和歌山県選出の望月良男参院議員です。昨年の参院選では県連に逆らって無所属で当選。自民を離れた。世耕さんが復党すれば、その勢いで望月さんの復党も見えてくる。参院は少数与党で相変わらず苦しい。頭数を増やすためなら世耕復党は大歓迎です」（自民参院関係者）

とはいえ、世耕氏は裏金事件を象徴する人物。やすやすと復党を許せば、各方面の反発は不可避だ。旧安倍派の関係者もこう言う。

「高市首相は高支持率を後ろ盾に世耕さんを復党させたいようですが、世耕さんが受けた『離党勧告』は『除名』に次ぐ2番目に重い処分。他の裏金議員とはワケが違います。わずか2年で復党すれば『あの処分はなんだったんだ』となる」

世耕氏も高市自民も、つくづく節操がない。

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2024年に裏金事件の責任を取り離党した世耕氏。政治資金収支報告書を訂正し裏金計1542万円とその使途を追記したものの、常識外れの支出が日刊ゲンダイの調べで分かった。裏金で購入していたのは…関連記事【もっと読む】【さらに読む】で詳しく報じている。