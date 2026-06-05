阿部前監督の電撃辞任により、就任した巨人の橋上秀樹監督代行（60）。交流戦開幕と同時に指揮を執り、ここまで6勝3敗である。

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サンスポによれば、監督の大事な仕事のひとつ、毎日の先発メンバーは決めていないというから驚きだ。

「守備コーチと打撃コーチの方でほぼほぼ、出場メンバーとオーダーは決めてもらっている。今のところは川相さん（ディフェンスチーフコーチ）を中心にある程度、オーダーを決めていただいている」

だが、「3番（坂本）勇人に関しては、僕が言いました」という。

監督代行に就任して2試合目となる5月27日のソフトバンク戦で坂本を3番に起用。最初の2試合こそ安打を放ったものの、3日までの3試合は8打数無安打。3日は3三振に終わり、4日のオリックス戦はスタメン落ちした。

橋上監督代行が“唯一”坂本にこだわるのは、もちろん理由がある。話は橋上監督代行が、巨人の一軍戦略コーチに就任した2012年にさかのぼる。

さる巨人OBがこう言った。

「レギュラーに定着して数年が経過した坂本は、橋上コーチに狙い球を絞って打席に入る重要性を教わった。提示されたデータを頼りに、この年は当時のキャリアハイとなる打率.311と3年ぶりに3割をマーク。初の打撃タイトルとなる『最多安打』を獲得した。阿部前監督との関係は有名だが、実は坂本も一時は『橋神様』とあがめられた橋上データの恩恵を受けています」

それ以降も2人には「師弟」のようなつながりがあった。

「橋上さんが打撃コーチに配置転換となった14年限りで辞める直前まで『橋上メモ』を頼りに打席に入っていた。その後16年に.344で首位打者を獲得。『隠れ橋上派』です。橋上監督代行からすれば、当時の選手は坂本しか残っていないし、自分のコーチングを信じてくれた10年以上前のイメージがあるだけに『復活させてあげたい』という思いが強いのです」（同前）

橋上監督代行が肩入れする男は、打率.152。三塁の堅い守備は健在だが、肝心の打撃を復活に導けるか──。

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仮に坂本が復活できなかった場合、「今オフ引退→即監督就任」に現実味が帯びている。実績と人気もさることながら、“バッシング耐性”など精神力の強さも買われているという。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】巨人・坂本勇人 数々の女性問題にも動じぬ“精神力”が監督就任の好材料に では、それらについて詳しく報じている。