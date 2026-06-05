歴代の最初のパートナー27匹が大集結！「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026(PJCS2026)」ポケモン30周年スペシャルイベント

1996年のビデオゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から、2026年で30周年の節目を迎えた「ポケモン」

バトルの日本一を決める大型大会「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026（PJCS2026）」が、参加選手数や会場規模ともに過去最大スケールで開催されます。

大会本番を翌日に控えた2026年6月5日（金）には、パシフィコ横浜にて「ポケモン30周年スペシャルイベント」を開催。

豪華な“チャンピオン”ゲストの登壇や、初お披露目となる特別なステージ、会場を彩る30周年ならではの展示を紹介していきます。

ポケモン日本一決定戦「ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026(PJCS2026)」ポケモン30周年スペシャルイベント

イベントの舞台となるのは、今回初お披露目となる「大型モンスターボール型ステージ」

ステージには、ポケモン30周年の歴史をお祝いするべく、各界のトップを極めた“チャンピオン”ゲストが多数登壇しました。

メンバーには、「M-1グランプリ2025」王者の芸人・たくろうさん（赤木裕さん、きむらバンドさん）をはじめ、柔道で世界を制した阿部一二三さん、流行を牽引するタレントの長浜広奈さんが集結。

頂点に立ったゲストたちによる特別なトークセッションが繰り広げられ、2026年4月に配信されたばかりの新作ソフト『Pokémon Champions』を使用したエキシビションマッチも実施。

今回から初の公式大会対象ソフトとなった注目作で、この日限りの熱い頂上決戦が行われました。

圧巻の光景！歴代の最初のパートナーとなるポケモン総勢27匹が大集合

ポケモン30周年を記念した特別企画として、歴代の『ポケットモンスター』シリーズに登場する最初のパートナーのポケモンたちが大集合！

登場するポケモンの数は、なんと総勢27匹！

フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ、

チコリータ、ヒノアラシ、ワニノコ、

キモリ、アチャモ、ミズゴロウ、

ナエトル、ヒコザル、ポッチャマ、

ツタージャ、ポカブ、ミジュマル、

ハリマロン、フォッコ、ケロマツ、

モクロー、ニャビー、アシマリ、

サルノリ、ヒバニー、メッソン、

ニャオハ、ホゲータ、クワッスです。

これまでの冒険を支えてくれたパートナーたちが初めて全匹一堂に会する機会となりました。

30年の歴史を振り返るフォトスポットや巨大カイトなど充実の会場展示

パシフィコ横浜の会場内には、これまでの歩みを体感できるスペシャルな展示も。

ポケモン30周年フォトスポット

アニバーサリーロゴの中に入って、思い思いの記念撮影ができる特別なフォトパネル。

歴史年表壁面パネル

ポケモンや「PJCS」のこれまでの歴史をピックアップしてまとめた、30年の歩みを振り返る大迫力の壁面パネルです。

ポケモン巨大カイト

「メガリザードンX」と「メガリザードンY」の巨大カイトが屋内に登場。

大会期間中は隣接する臨港パークでの屋外飛行展示への挑戦も予定されています。

30周年のアニバーサリーイヤーにふさわしい、過去最高の動員数と最大スケールで幕を開ける歴史的な本大会。

お気に入りのポケモンたちの活躍や充実のサイドイベントを、ぜひ会場で全力で体感してみてくださいね☆

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