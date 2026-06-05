４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、ついに舞（佐津川愛美）が不倫をぶちまける。

舞と渉がデートしているのを見てしまった加藤シェフ（ＹＵ）が、坪倉グループの不正を取材している里佳（月城かなと）と会う。産地偽装の可能性を告げると同時に、渉が舞と不倫をしていることも教える。

驚いた里佳は舞が渉と待ち合わせしているバーに行く。昔からあゆみの恋路を邪魔ばかりする舞へ注意するが、「今度は本当に渉さんが好き」「もう少ししたら別れて私のところに来てくれる」などと言い、聞く耳を持たない。

そして翌朝、舞はあゆみの家に乗り込み、自分が渉と不倫をしていることをぶちまける。「私の方が先に渉さんと知り合っていたのに横からかっさらったのはあゆみ」などと言うと、あゆみはなぜ今更そんなことを言うのか？と問う。舞はたとえ渉を手に入れても、またあゆみのものがほしくなるかもしれない、あゆみばかり追いかける人生でいいのかと自問自答したと言うと、あゆみは「今の私に舞を責める資格はないよ」と口にする…。

あゆみの心はすでに慧の方へ向かっていることから、ネットでは、「渉さんと舞ちゃんが先に結婚してくれるといいのに。そしたらあゆみさんも家を出られるから」「だから今渉のこと欲しいの舞だけだってｗｗｗｗｗもう渉あげたら？」「舞も渉のどこが好きなんだ？」「思った以上に舞が渉に惚れていて意外だった、ねぇどこが好きなの？」「舞は渉のどこが好きか教えて欲しい」などの声が殺到していた。