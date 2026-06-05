お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が4日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。とんねるず石橋貴明（64）について言及する一幕があった。

今放送のゲストはみなみかわと相席スタートの山添寛。みなみかわは2023年11月に配信されたABEMA特別番組「石橋貴明 THE強運マスターズ2023 in韓国」のロケに参加。大スベリしたといい、石橋にはガチギレされたと明かした。おぎやはぎも同番組に出演しており、みなみかわの惨劇を目の当たりにしている。

矢作が「俺たちはとんねるず歴が長いから、知ってるじゃん。はまらない人、いっぱいいる。だって小木だってまだハマってないし」と切り出すと、小木も「5、6年以上ハマってない。まさにあれだったのよ。あれ見てて俺は、分かる分かる、でも頑張れよと思いながら見てた」と同調した。

矢作はさらに「知ってるのよ。俺たちの最初の印象ね、とんねるずの。みんな西の人たちってさ、絶対若手がスベらないように、ちょっとこっちがやってもスベったらスベってたでおいしくしてくれるじゃない。とんねるずは一切、そういうことしない」と告白。続けて「本当に芸人になってふんどし締め直したのは、とんねるずだから。ヤバいと。これは自分で全部どうにかしなきゃ」と語った。