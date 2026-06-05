「美脚」田中れいな、美太もも際立つ姿に「街の中でもひときわ可愛い綺麗オーラある」「大人のお姉さん」
元モーニング娘。の田中れいなさんは6月3日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つコーディネートを公開しました。
【写真】田中れいなの圧倒的な美太もも
ファンからは「お似合いでかわいい」「似合う レイナらしい」「可愛すぎない？」「街の中でもひときわ可愛い綺麗オーラあるな」「美脚だね〜」「れーな カワイイ ぶっちぎり」「おしゃれーなちゃん」「なんか大人のお姉さんって感じしてメロだよ」など、絶賛の声が寄せられました。
コメントでは「水玉とっても似合ってて、コーデめっちゃカワイイ」「素晴らしい骨格」「最高に、かわいいっす」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)
【写真】田中れいなの圧倒的な美太もも
「カワイイ ぶっちぎり」田中さんは「かわいい洋服 たくさん調達できましたので ちょっとずつ お披露目していきますね」とつづり、4枚の写真を披露。グレーのニットセットアップにキャップやサングラスを合わせたコーディネートで、ミニ丈のボトムスからのぞく美しい太ももが目を引きます。
「最高に、かわいいっす」たびたび美脚を披露している田中さん。5月16日には「きのうの衣装 最近 水玉ばっかり買ってしまった」とつづり、4枚の写真を公開しました。黒地に白い水玉模様のシャツに白いミニ丈のボトムス、厚底ブーツを合わせたコーディネートを披露しました。
コメントでは「水玉とっても似合ってて、コーデめっちゃカワイイ」「素晴らしい骨格」「最高に、かわいいっす」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)