「なんやこの衣装わ！」あの、斬新過ぎる姿に反響！ 「おもろすぎだろ」「正直むちゃかわいい」
歌手やタレントとして活動するあのさんは6月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。“のりまき”過ぎる姿を公開しました。
【写真】あの、“のりまき”過ぎる姿に反響
ファンからは「想像以上にのりまきwwwwww」「海苔巻き良過ぎw」「どちらでも可愛いあのちゃんには変わりないです！！」「なんやこの衣装わ！」「のりまき姿もかわいい〜」「おもろすぎだろ、可愛い笑」「正直むちゃかわいいこれwｗ」など、さまざまな声が寄せられました。
コメントでは「ビジュが爆発してんじゃねーか」「ケロロカラーのブーツ合わせるのめちゃくちゃ可愛くて最高！」「ドレス似合いすぎ」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真】あの、“のりまき”過ぎる姿に反響
「海苔巻き良過ぎw」あのさんは「舞台挨拶ののりまきで出なくてよかった」とつづり、4枚の写真を公開。1〜3枚目はドレスのショルダー部分を顔の辺りまで引き上げたユニークな“のりまき”姿です。4枚目では、舞台あいさつでのアップショットを披露しました。
ドレスの全身ショットも披露同日の別投稿では「『新劇場版 ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の完成披露舞台挨拶でした」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は黒いミニ丈ドレスの全身ショットで、“のりまき”の正体が、ドレスのショルダー部分に施された装飾だったことが分かります。2枚目はかわいらしい自撮りショットです。
コメントでは「ビジュが爆発してんじゃねーか」「ケロロカラーのブーツ合わせるのめちゃくちゃ可愛くて最高！」「ドレス似合いすぎ」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)