歌手やタレントとして活動するあのさんは6月3日、自身のXを更新。“のりまき”過ぎる姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：あのさん公式Xより）

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歌手やタレントとして活動するあのさんは6月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。“のりまき”過ぎる姿を公開しました。

【写真】あの、“のりまき”過ぎる姿に反響

「海苔巻き良過ぎw」

あのさんは「舞台挨拶ののりまきで出なくてよかった」とつづり、4枚の写真を公開。1〜3枚目はドレスのショルダー部分を顔の辺りまで引き上げたユニークな“のりまき”姿です。4枚目では、舞台あいさつでのアップショットを披露しました。

ファンからは「想像以上にのりまきwwwwww」「海苔巻き良過ぎw」「どちらでも可愛いあのちゃんには変わりないです！！」「なんやこの衣装わ！」「のりまき姿もかわいい〜」「おもろすぎだろ、可愛い笑」「正直むちゃかわいいこれwｗ」など、さまざまな声が寄せられました。

ドレスの全身ショットも披露

同日の別投稿では「『新劇場版　ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の完成披露舞台挨拶でした」とつづり、2枚の写真を公開。1枚目は黒いミニ丈ドレスの全身ショットで、“のりまき”の正体が、ドレスのショルダー部分に施された装飾だったことが分かります。2枚目はかわいらしい自撮りショットです。

コメントでは「ビジュが爆発してんじゃねーか」「ケロロカラーのブーツ合わせるのめちゃくちゃ可愛くて最高！」「ドレス似合いすぎ」などの声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。

(文:五六七 八千代)