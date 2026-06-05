◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第1日（2026年6月4日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

メジャー2勝目を狙う19年全英女子オープン覇者・渋野日向子（27＝サントリー）は5バーディー、2ボギーの3アンダー68で回り、トップと2打差の3位でホールアウトした。

NEXTのインタビューの一問一答は以下の通り。

――今日1日振り返ってどうですか？

「スタートでしっかりバーディーを取り切れたのは良かったと思いますし、後半はよくアプローチ、パターで耐えれたなと思うので、本当に最後まで集中力高くできたと思います」

――午後スタートで昨日とはグリーンのコンディションも違う感じだった。

「最後の方とか、思ったより転がらないなっていう感じだったので、みんなショートしてる場面とかも多かったと思います。でも、しっかりショートパットも打ち切れていたと思うので、迷わず行けたと思います」

――全米女子オープンは好きですか？

「1日目は集中力でクリアできたと思うので、まだ明日もありますし、明日次第ではあと2日もできると思うので、いいスタートでした」

――全体的にコースは長く感じますか？

「かなり感じますけど、でも割り切って、長いクラブを持ってもそんなに怖がることはなく、振り切れてるような感じはあったので、ラフに行こうが、しっかり打ち切ることはできたのかなとは思います」

――（ヤニ・ツェン、ミシェル・ウィーウエストと）いいペアリングだったと思うんですけど、一緒に回ってどうでしたか？

「夢のようなペアリングだったんで、最初から楽しみながら最後まで回れたと思いますし、2人ともすごく優しい方なので、ヤニさんもすごい話しかけてくださったりとか、ミッシェルさんも本当に素晴らしいお人柄なので、こんなに回りやすくしていただいてありがたいなと思いながら楽しんで回っていました」

――日本のギャラリーもたくさんいた。力になってますか？

「めちゃくちゃなってると思います」

――明日は今日とは天候も違うと思うんですけど、どういうゴルフをしたいですか？

「今日は落ち着いてプレーはできましたけど、パーオン率が少ない印象ではあるので。明日は風がまだ少ない状態でスタートはできますけど、寒かったりとか、いろいろ条件も変わってくるとは思いますけど、臨機応変にしっかり対応できたらいいかなと思います」