たくろう、ポケモンに“珍助言” 全国ツアーの心得を伝授「地方だと合間に…」
『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろう、柔道男子66キロ級で世界の頂点に立った阿部一二三、タレントの長浜広奈が5日、パシフィコ横浜で開催された『日本一決定戦「PJCS2026」ポケモン30周年スペシャルイベント』にゲスト出演した。
【写真】ポケモンがいっぱい！ピースするたくろう＆おひなさまら
ポケモンは1996年に発売された『ポケットモンスター赤・緑』から30周年を迎えた。この日の会場には、歴代シリーズで冒険の最初のパートナーとなる“御三家”ポケモン27匹が集結。30年の歴史の中で初めて、全ての“御三家”が一堂に会する特別な機会となった。
会場には、『ポケットモンスター赤・緑』に登場したフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメをはじめ、最新世代のニャオハ、ホゲータ、クワッスまでが勢ぞろい。壮観な光景を前に、登壇者たちは「すげぇ！」「歴史を感じる」「幸せ！抱きしめたい」などと声を上げ、節目の年を象徴する演出を楽しんだ。
今回集結した27匹のポケモンは、同イベントを皮切りに全国各地のポケモンセンターなどを巡る予定だという。普段からお笑いライブで全国を飛び回るたくろうは、自身の経験を踏まえながらポケモンたちへ“全国ツアーの心得”を伝授した。
赤木裕は「地方だと合間にご飯に行くことがある。ポケモン同士で『きょう一緒にご飯食べようね』と連絡を取り合ったほうがいいと思いますね」とコメント。これにきむらバンドも「グループができて行っちゃう可能性があるから、前もって約束しておいた方がいい。こってり派とあっさり派で分かれたりするんで（笑）」と“珍アドバイス”を被せて、会場の笑いを誘った。
『PJCS2026』は6日・7日の2日間にわたり同会場で開催。ゲーム部門、ポケモンカードゲーム部門、『ポケモン GO』部門、『ポケモンユナイト』部門の計4部門で、日本一の座を懸けた熱戦が繰り広げられる。ポケモン30周年を迎える今年は、参加選手数、会場規模ともに歴代最大規模となる約4980人が出場予定で、節目の年にふさわしい大会となりそうだ。
【写真】ポケモンがいっぱい！ピースするたくろう＆おひなさまら
ポケモンは1996年に発売された『ポケットモンスター赤・緑』から30周年を迎えた。この日の会場には、歴代シリーズで冒険の最初のパートナーとなる“御三家”ポケモン27匹が集結。30年の歴史の中で初めて、全ての“御三家”が一堂に会する特別な機会となった。
今回集結した27匹のポケモンは、同イベントを皮切りに全国各地のポケモンセンターなどを巡る予定だという。普段からお笑いライブで全国を飛び回るたくろうは、自身の経験を踏まえながらポケモンたちへ“全国ツアーの心得”を伝授した。
赤木裕は「地方だと合間にご飯に行くことがある。ポケモン同士で『きょう一緒にご飯食べようね』と連絡を取り合ったほうがいいと思いますね」とコメント。これにきむらバンドも「グループができて行っちゃう可能性があるから、前もって約束しておいた方がいい。こってり派とあっさり派で分かれたりするんで（笑）」と“珍アドバイス”を被せて、会場の笑いを誘った。
『PJCS2026』は6日・7日の2日間にわたり同会場で開催。ゲーム部門、ポケモンカードゲーム部門、『ポケモン GO』部門、『ポケモンユナイト』部門の計4部門で、日本一の座を懸けた熱戦が繰り広げられる。ポケモン30周年を迎える今年は、参加選手数、会場規模ともに歴代最大規模となる約4980人が出場予定で、節目の年にふさわしい大会となりそうだ。