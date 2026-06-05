すとぷりが表紙の『ダ・ヴィンチ』2026年7月号【目次】
●特集１
いまを生き抜くための処世術
日記を読む。日記を書く。
◎なぜいま日記を読むのか、書くのか ［対談］植本一子×東畑開人
◎私が日記を書く理由
［インタビュー］尾崎世界観／古賀及子／東出昌大
［対談］武塙麻衣子×平野紗季子
◎あの人の日記が読みたい
［日記寄稿］中村文則／奈倉有里／貫井徳郎／真木よう子／宮崎夏次系
◎ふたりで日記を書いてみた
［交換日記］岡村靖幸×松尾スズキ
◎日記ブックガイド 選・文：栗本凌太郎（「日記屋 月日」店長）
●特集２
祝・結成10周年！
“すとぷり”が歩んだ10年の物語
◎3大ジャンルからすとぷりの10年を読み解く
◎“すとぷり”と“リスナーさん”で作る10周年SP座談会
◎すとぷりを彩る絵師たち ［座談会］桐谷×nanao×フカヒレ
◎［読者アンケート］私たち「すとぷりのここが好き！」
●インタビュー＆対談
馳 星周、原田ひ香、吉川英梨、木下昌輝、澤村伊智、土屋うさぎ、井戸川射子、伊藤健太郎、神山智洋（WEST.）、清原果耶、有村架純、岡本多緒、Junna、哲夫（笑い飯）、avi、そらる
●コミック ダ・ヴィンチ
マンガ家生活30周年記念原画展、巡回中！
こうの史代インタビュー
●ノべル ダ・ヴィンチ
『四畳半神話大系』舞台化記念
［対談］森見登美彦×上田 誠（ヨーロッパ企画）
●好評連載中
◎荒木経惟「男 ―アラーキーの裸ノ顔―」光石 研
◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」
◎北尾トロ「追悼 つげ義春 はっちゃき本気組」
◎穂村弘「短歌ください」
◎町田そのこ「あの子の神さま」
◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」
◎松下洸平「スフマート」
◎加藤俊甫「煙の中に在る話」
◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」
◎中野京子「怖い絵」
◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」
◎お化け友の会通信 from 怪と幽 『くがいの聲』阿泉来堂
◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」
◎鈴木涼美「めめSHEやつら」