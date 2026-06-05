●特集１

いまを生き抜くための処世術

日記を読む。日記を書く。

◎なぜいま日記を読むのか、書くのか ［対談］植本一子×東畑開人

◎私が日記を書く理由

［インタビュー］尾崎世界観／古賀及子／東出昌大

［対談］武塙麻衣子×平野紗季子

◎あの人の日記が読みたい

［日記寄稿］中村文則／奈倉有里／貫井徳郎／真木よう子／宮崎夏次系

◎ふたりで日記を書いてみた

［交換日記］岡村靖幸×松尾スズキ

◎［相方観察日記］きむらバンド（たくろう）

◎日記ブックガイド 選・文：栗本凌太郎（「日記屋 月日」店長）

●特集２

祝・結成10周年！

“すとぷり”が歩んだ10年の物語

◎3大ジャンルからすとぷりの10年を読み解く

◎“すとぷり”と“リスナーさん”で作る10周年SP座談会

◎すとぷりを彩る絵師たち ［座談会］桐谷×nanao×フカヒレ

◎［読者アンケート］私たち「すとぷりのここが好き！」

●インタビュー＆対談

馳 星周、原田ひ香、吉川英梨、木下昌輝、澤村伊智、土屋うさぎ、井戸川射子、伊藤健太郎、神山智洋（WEST.）、清原果耶、有村架純、岡本多緒、Junna、哲夫（笑い飯）、avi、そらる

●コミック ダ・ヴィンチ

マンガ家生活30周年記念原画展、巡回中！

こうの史代インタビュー

●ノべル ダ・ヴィンチ

『四畳半神話大系』舞台化記念

［対談］森見登美彦×上田 誠（ヨーロッパ企画）

●好評連載中

◎荒木経惟「男 ―アラーキーの裸ノ顔―」光石 研

◎三浦しをん「流れ星はいつもふいうち」

◎北尾トロ「追悼 つげ義春 はっちゃき本気組」

◎穂村弘「短歌ください」

◎町田そのこ「あの子の神さま」

◎尾崎世界観「尾崎世界観の書かなかったこと日記」

◎松下洸平「スフマート」

◎加藤俊甫「煙の中に在る話」

◎メグ・シェリー「メグさんの読書占い」

◎中野京子「怖い絵」

◎石田夏穂「9・5時間、戦えますか？」

◎お化け友の会通信 from 怪と幽　『くがいの聲』阿泉来堂

◎佐渡島庸平「編集者の顔が見てみたい!!」

◎鈴木涼美「めめSHEやつら」