Hey! Say! JUMP高木雄也、嵐ラストライブに感涙「素敵な大きな背中を見せてもらった」
【モデルプレス＝2026/06/05】Hey! Say! JUMPの高木雄也（※「高」は正式には「はしごだか」）が、6月4日深夜放送のラジオ番組「高木雄也のYOU YAKAI」（FM大阪・毎週木曜25時30分〜）に出演。嵐のラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」に言及する場面があった。
【写真】松潤が撮影 嵐ラストライブ後の乾杯ショット
嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした。この日の放送では「人生で1番泣いたこと」をテーマにトークを展開。高木は、リスナーから寄せられたメッセージを紹介するなか「最近泣いたのはやっぱり嵐のライブかな」と明かし、嵐のラストツアーについて語った。
高木は「自分が小学生の時とか、自分が芸能になる前から見てる方たち」と嵐の存在について言及。運動会では嵐の楽曲で踊っていたことを振り返りながら「自分がその方たちの後輩になり、最後を見れたっていうのがもう自分の中で感動で。昔の曲とか流れると、その当時の友達を思い出して。いろんなことが重なり、泣けてきたね。最後っていうのもあったし」としみじみ。また「自分たちもグループをやってると、いつかこういう時が来るのかなとか、そういう気持ちも出てきて。いろんな感情になりました」と自身のグループ活動と重ねながら思いを巡らせたことも明かした。
さらに「でも、本当に素敵だなって。素敵な大きな背中を見せてもらったなって思いましたね。お疲れ様と同時に、自分の気が引き締まったね。こんな偉大な先輩がいなくなったのが、見てる後輩たちはよりピシッて責任とか感じたんじゃないかな。これから頑張ろうっていう。背筋が1回伸びましたね。頑張ろうって思いました」と語り、嵐から受け取った思いと今後への決意を口にした。
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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【写真】松潤が撮影 嵐ラストライブ後の乾杯ショット
◆高木雄也、嵐ラストライブで涙
嵐は、5月31日に東京ドームで行われたラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」をもって、26年半の活動に幕を下ろした。この日の放送では「人生で1番泣いたこと」をテーマにトークを展開。高木は、リスナーから寄せられたメッセージを紹介するなか「最近泣いたのはやっぱり嵐のライブかな」と明かし、嵐のラストツアーについて語った。
さらに「でも、本当に素敵だなって。素敵な大きな背中を見せてもらったなって思いましたね。お疲れ様と同時に、自分の気が引き締まったね。こんな偉大な先輩がいなくなったのが、見てる後輩たちはよりピシッて責任とか感じたんじゃないかな。これから頑張ろうっていう。背筋が1回伸びましたね。頑張ろうって思いました」と語り、嵐から受け取った思いと今後への決意を口にした。
◆嵐、ラストライブ開催
2020年末の活動休止から5年。2025年5月に再集結した嵐は、2026年のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の開催、そして本ツアーをもって嵐としての“活動終了”となることを発表した。2026年3月13日の札幌公演を皮切りに、東京、名古屋、福岡、大阪と巡り、全15公演・約49万人を動員した嵐最後の5大ドームツアーが、5月31日、4月以来となる再びの東京ドーム公演でついにファイナルを迎えた。（modelpress編集部）
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