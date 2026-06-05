【MG 1/100 ドワッジ【再販】】 予約開始：6月5日11時 8月 発送予定 価格：5,940円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ドワッジ」を8月に再販する。6月5日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は5,940円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムZZ」より、ドムの系譜を継ぐ量産型モビルスーツ「ドワッジ」を、同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」で商品化したもの。

「MS-09 ドム」をベースに新規パーツを加えドワッジの各形状を追求しており、頭部は、バルカン砲4門を増設した頭部側面のディテールを新規造形で再現。胴体は、胸部装甲から肩部にかけての装甲および動力パイプ部を新規パーツで再現しており、後頭部からバックパックにかけての背部胴体装甲の形状も含む、胴体部全体を新規造形パーツで再現している。

バックパックには、ホイップアンテナ、プロペラントタンクを装備しており、熱核ジェットエンジンの吸気口やスラスター内部のモールド形状など細部にわたり緻密に再現。側面にヒート・サーベルをマウントすることができる。

特徴的なリアアーマーの形状を新規造形で再現しており、ホバー走行時の防塵および放熱調整のための“ルーバー”の形状を精密に再現。また、腕部形状を新規造形で再現しており、関節部のモールドや装甲の色分けなどを新規パーツで徹底再現しているほか、脹脛へドロップタンクを追加し、側面の特徴的なディテールも新規造形にて再現している。

ドワッジの武装を、新規造形を交え徹底再現しており、スコープが撤去され、高熱帯地域での砲身加熱を抑えるためのサーマルジャケットやスモーク・ディスチャージャーが追加装備されたジャイアント・バズを、一部新規パーツを交えて再現している。また、角度の異なる引き起こし式リブを追加したグリップパーツにより、高い保持力とポージングの自由性を確保。

ヒート・ホークを両刃にした格闘兵器を新規造形で再現。ヒート・サーベルを新規造形で再現しており、内蔵した引き起こし式のリブにより、高い保持力を実現している。

ベースキットである「MG MS-09ドム」から、関節部をアップデートしており、MG最新フォーマットの可動性能を携えての立体化。両肩の前方へのスイング機構を実装し、印象的なジャイアント・バズを構えるポーズが各部の干渉なくスムーズに決まる。

股関節は、腿の付け根から前後へのスイング機構を実装しており、足首の安定性と合わせて力強いポージングを実現。太股部には横のスイングが加わり、多彩な動きに対応しているほか、手首を最新MGフォーマットで定着した、エモーションマニピュレーターへ変更。フレキシブルな五指独立可動を実現している。

「MG 1/100 ドワッジ」

仕様：組み立て式プラモデル スケール1/100スケール 素材：PS、PE、PP、ABS

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。