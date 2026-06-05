◆米大リーグ ブレーブス２―７ブルージェイズ（４日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が４日（日本時間５日）、敵地・ブレーブス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、５打数２安打でチームの４連敗ストップに貢献した。

ブレーブスの先発は３７歳左腕のセール。通算１５３勝で、２４年にはサイ・ヤング賞にも輝いた好左腕で、岡本は初対戦だった。

初回の１打席目は１死一、二塁のチャンスで打席に立ったが、カウント２―２から内角低めのスライダーに手が出て空振り三振。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）に並ぶ８０個目の三振となった。両軍無得点の３回１死二塁の２打席目は、外角のスライダーに食らいつき、決して捉えた当たりではなかったが、全力疾走で一塁を駆け抜けて内野安打をもぎ取った。３試合連続安打、５月２４日（同２５日）から１１試合連続出塁。続くマカドゥーの適時打、ストローの２点適時打で３点の先取点につなげた。

２点をリードした５回無死一塁の３打席目には、スライダーを捉えて中堅にはじき返した。飛距離は４０５フィート（約１２３メートル）。２試合ぶりの１４号への期待もかかったが、あとひと伸び足りずに中堅手のグラブに収まる中飛だった。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、ドジャースタジアムなど３０球団の本拠地球場のうち、６球場であれば本塁打になっている打球だった惜しい当たりだった。

２番手右腕・フエンテスと対戦した７回先頭の４打席目は、投手強襲で遊撃への内野安打で出塁。内野安打２本で２試合ぶりのマルチ安打となった。１点差に迫られた９回無死一、二塁の５打席目は右腕・ロペスと対戦し、見逃し三振に倒れた。

岡本は、２日（同３日）の敵地・ブレーブス戦は１打席目に１３号２ランを放ち、前日３日（同４日）も１安打。チームが４連敗中と苦しむ中で調子を上げ、３試合ぶりに打順を７番から４番に戻していた。