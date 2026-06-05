◇インターリーグ ブルージェイズ7−2ブレーブス（2026年6月5日 アトランタ）

メジャー初登板のブルージェイズのチャド・ダラス投手（25）が4日（日本時間5日）、敵地でのブレーブス戦に2番手で2回途中から登板し、3回2/3を1失点でメジャー初登板初勝利を手にした。

自ら「神業」でメモリアルを祝った。3回の守備。3−0から1点返された3回2死一、三塁。打者スミスに7球目のカットボールを弾き返されると、打球はワンバウンドで右腕の前に飛んだが背面方向に。

しかし、ダラスは体勢を崩しながらも背中を通過する打球にグラブを出した。すると白球がスポリとグラブに収まった。超神業の「背面キャッチ」だ。

メジャーの初舞台でいきなり超美技を披露。自身は少し驚きの表情を浮かべながら一塁に送球にしてアウトに。ピンチを脱すると、一塁手のゲレロも笑顔でダラスの守備を称えて並んでベンチに引き上げた。

チームは4連敗中の借金4だったが、右腕の粘投に打線が応え、終盤に加点し快勝。連敗は止まり、ダラスの「神ってる」メジャーデビューが、チームの雰囲気を盛り上げた。