退職後は、自然の多い場所でゆっくり過ごしたい。そう考えて、別荘や地方の家に関心を持つ人は少なくありません。現役時代にはできなかった暮らしを楽しむことは、老後の大きな楽しみでもあります。しかし、別荘は購入して終わりではありません。管理費、固定資産税、修繕費、移動の負担など、持ち続けるためのコストが重くのしかかることもあります。

「年に何度も来れば元は取れる」…退職後の夢だった山の別荘

康夫さん（仮名・70歳）は、65歳で会社を退職したあと、妻の美智子さん（仮名・68歳）と山あいの別荘を購入しました。

現役時代から積み立ててきた貯金の一部を使い、ローンは組みませんでした。自宅は持ち家で、夫婦の年金もあり、当時は「多少大きな買い物をしても大丈夫」と考えていました。

「夏は涼しいし、秋は紅葉がきれい。孫たちも連れて来られる。年に何度も行くと思っていたんです」

最初の1年は、確かに楽しい時間が続きました。庭でバーベキューをし、近くの温泉に入り、朝は鳥の声で目を覚ます。美智子さんも「買ってよかったね」と笑っていました。

ところが、2年目から少しずつ足が遠のきます。

自宅から別荘までは車で3時間以上。若いころなら気にならなかった距離も、70歳を前にすると負担になりました。冬は路面凍結が怖く、夏は草刈りや虫対策が必要です。行くたびに掃除から始まり、帰る前には戸締まりや水回りの確認に追われました。

「休みに行っているはずなのに、着いた瞬間から作業なんです」

さらに、管理費、固定資産税、火災保険料、水道光熱費、浄化槽の点検費、屋根や外壁の補修費がかかりました。使っていない月でも、支払いは止まりません。

総務省『家計調査（2025年）』によると、65歳以上の夫婦のみ無職世帯では、可処分所得約22.2万円に対し、消費支出は約26.4万円で、平均では毎月約4.2万円の不足となっています。康夫さん夫婦も、日々の生活費に加え、別荘の維持費を貯蓄から補う月が増えていきました。

「買ったときは、購入価格ばかり見ていました。でも本当に負担になったのは、持ち続けるお金でした」

売りたいのに売れない…老後の重荷に変化

決定打となったのは、康夫さんが軽い脳梗塞で入院したことでした。幸い大事には至りませんでしたが、退院後、長距離運転に不安を感じるようになります。

「もう無理して行かなくてもいいんじゃない？」

美智子さんがそう言うと、康夫さんも黙ってうなずきました。

夫婦は別荘を売却することにしました。ところが、不動産会社に相談すると、思っていたような価格では売れないと言われます。築年数が古く、駅から遠く、冬場の管理も必要。購入希望者は限られました。

「1,700万円で買ったのだから、少なくとも1,000万円くらいでは売れると思っていました」

しかし、提示された査定額は数百万円台。しかも、すぐに買い手がつく保証はありませんでした。維持費を払いながら、売れるのを待つしかない状況です。

総務省『令和5年住宅・土地統計調査』によると、全国の空き家率は13.8％と過去最高になっています。別荘などの二次的住宅は一般住宅とは性質が異なりますが、使われない家をどう管理し、どう手放すかは、多くの人にとって身近な問題になりつつあります。

内閣府『令和7年版高齢社会白書』でも、65歳以上の人の8割以上が持ち家に居住しているとされています。自宅に加えて別荘を持つことは、老後の楽しみになる一方、体力や家計に変化が起きたとき、管理すべき不動産が増えるということでもあります。

康夫さん夫婦は、価格を下げて売却活動を続けることにしました。孫を連れて過ごした思い出は残っています。それでも、美智子さんは通帳を見ながらつぶやきました。

「もう少し借りて楽しむだけでもよかったのかもしれないね」

康夫さんも、今ではそう思うといいます。

「年に何度も行くつもりでした。でも、年を取ると、行く体力も気力も変わるんです」

別荘を持つこと自体が悪いわけではありません。自然の中で過ごす時間や、家族との思い出はお金には換えられない価値があります。

ただし、老後の住まい選びでは、「買えるか」だけでなく「通い続けられるか」「管理し続けられるか」「不要になったとき手放せるか」まで考える必要があります。

老後資金は、夢をかなえるためのお金であると同時に、長く続く暮らしを守るためのお金でもあります。憧れだけで不動産を持つと、楽しむはずだった場所が、いつの間にか家計と体力を削る重荷になってしまうこともあるのです。