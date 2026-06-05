＜老害ワーママ＞「休憩時間のひとりランチはNG！休憩室で周りと仲良くして！」おかしくない？
働くママにとって、休憩時間は貴重なリフレッシュタイムではないでしょうか。だからこそ過ごし方は人それぞれですよね。みんなでおしゃべりしたり、昼寝をしたり、用事を済ませに外にでたり。その日によって過ごし方が違う人もいるかもしれません。今回は、同僚の昼休みの過ごし方に疑問を感じたママからの投稿です。
『最近入ったパートさん。自分の車でランチを食べ、昼休みが終わるまで車で過ごしています。職場には休憩室があり、暖房も入っていてお茶も飲める環境。それなのにわざわざ車に行くのは、同僚とコミュニケーションを取りたくないことの意思表示なのかなと感じます。こういう人は長続きしないし、すぐやめるなら教える時間ももったいない』
それ、私！ワーママたちの昼休みの過ごし方
『あ、それ、私。同僚とコミュニケーションを取りたくないことの意思表示です。仕事をしにきているので、仕事だけでいいと思っています』
『うちの会社の人たちの7割は車で過ごしているよ』
『私なんて休憩時間に家に帰っているわ。休憩時間まで気をつかいたくない』
今回、「休憩中は車に行く」「休憩室に行ってもずっとスマホを見ている」「家に帰る」などと普段の過ごし方を教えてくれたママがいました。投稿者さんの職場では休憩室でおしゃべりしながら過ごす方が多いのかもしれませんが、それが一般的ではない可能性もあります。
車で過ごしたくなるのは、こんな理由もあるかも
『タバコを吸いたい、ラジオを聞きたい、ひとりが好きとか理由はいろいろある』
『「◯◯だけで足りるの！？」とか、いちいちお弁当の中身まで口だしされるのがイヤ』
『退勤時間までちゃんと働きたいからこそ、心身の休息を取りたいのよ』
『職場環境に問題があるんじゃない？ 古株が幅を利かせて、新人さんがゆっくり休憩できないとか。それでなくても、新人時代は仕事と環境に慣れるのにいっぱいいっぱいなのに』
たしかにタバコを吸いたい場合、休憩室では吸えませんよね。喫煙室があったとしても、車の方がリラックスできるのかもしれません。また「暗黙の了解で休憩室の席が決まっていて、入ったばかりで知らずに座って指摘されたことがある」とのママもいました。こういった環境では、休憩室が新人さんにとって行きにくい場所になっているかもしれません。
そもそも休憩時間なのだから、自由に過ごす権利がある
『労働基準法で、休憩時間は労働者自身が自由に利用できるものと決まっています』
『休憩とは業務から離れて休むこと。休憩後の仕事に支障がでていなければまったく問題はありません』
『好きに過ごしていいのが休憩時間』
そもそもの「休憩時間とは？」に言及するコメントも複数ありました。労働基準法によって定められていると教えてくれたママも。実際に労働基準法第34条には「休憩時間を自由に利用させなければならない」といった記載があり、自由に過ごしても何も問題がないとされています。休憩時間にどうすれば休まるかは、先ほどのママたちのコメントからもわかるように、人それぞれです。休憩時間なのに気をつかい疲れ、午後から仕事に支障がでるのなら、本末転倒ではないでしょうか。
車に戻る同僚さんよりも、職場の考え方が気になる
『必ず休憩室で休憩するきまりがないのなら、休憩時間をどう過ごそうと個人の自由』
『休憩まで見張られているみたい』
『収入を得るために仕事をしているわけだし、そこまで介入する？ 仲良くなりたい気持ちがあるのかな』
『「こういう人は長続きしない」のは、お局がいるからでは？』
今回のコメントで目立ったのは、投稿者さんが「休憩室で休憩すべき」という考えを同僚さんに押し付ける姿勢に疑問を投げかけるものでした。投稿者さんの会社では休憩室で過ごすことが普通なのかもしれませんが、それを強制する権利は誰にもないですよね。おしゃべりが好きな人もいれば、ひとりが好きな人もいます。「こうあるべき」という固定観念を押し付けられては窮屈に感じてしまうもの。同僚さんが車に行く原因がどこにあるのか、一度冷静に考えてみてもよさそうです。