timelesz 原嘉孝、ボール直撃“顔面レシーブ”の裏側を告白 「気遣う機転がステキ」「やっぱりプロだなぁ」
timeleszの原嘉孝が、6月4日（木）に自身のInstagramを更新。同日に開催された『バレーボールネーションズリーグ』の開幕セレモニー会見のオフショットを公開した。
【写真】うれしそう！ 原嘉孝、石川祐希、西田有志、高橋藍の豪華4ショット
■「こんなに幸せなことはありません」
オリンピック、世界バレーと並ぶ世界3大大会の一つである『バレーボールネーションズリーグ』の応援サポーターを務める原はこの日、男子日本代表選手の石川祐希選手、西田有志選手、高橋藍選手と共に本イベントに登壇。
投稿では石川選手、西田選手、高橋選手と並んだ集合カットをアップし、「『バレーボールネーションズリーグ2026』開幕セレモニー会見に出席させていただきました。#石川祐希選手 #西田有志選手 #高橋藍選手 日本代表のスター選手と一緒に横に並ぶことができて終始興奮してました!!!!」と会見を振り返った。
また、会見では西田選手のトス、高橋選手のレシーブ、石川選手のスパイクでつないだボールが、原の顔面に直撃するハプニングが起きたという。
原は「選手たちの繋いだボールを顔面レシーブできる人生!!こんなに幸せなことはありません」とつづり、「石川選手が裏でたくさん謝罪してくださったんですけど、とんでもないです。興奮で痛みなんて0でした!!!!!」と思いを吐露。投稿の2枚目には、石川選手と笑顔でポーズを決めた様子が収められている。
投稿を見たファンからは、「最高のセレモニーでした」「気遣う機転がステキ」「痛かったろうけど、微塵も感じさせないところ、やっぱりプロだなぁ」「嬉しさが隠しきれない原くん可愛い！」「好きな選手と嘉孝が並んでるの胸熱すぎてぇ」などの声が集まった。
『バレーボールネーションズリーグ』日本ラウンド全試合は、7月8日（水）からTBS系にて生中継される。
※「高橋藍」の「高」は「はしごだか」が正式名称
引用：「原嘉孝」Instagram（@yoshitaka__hara）
【写真】うれしそう！ 原嘉孝、石川祐希、西田有志、高橋藍の豪華4ショット
■「こんなに幸せなことはありません」
オリンピック、世界バレーと並ぶ世界3大大会の一つである『バレーボールネーションズリーグ』の応援サポーターを務める原はこの日、男子日本代表選手の石川祐希選手、西田有志選手、高橋藍選手と共に本イベントに登壇。
また、会見では西田選手のトス、高橋選手のレシーブ、石川選手のスパイクでつないだボールが、原の顔面に直撃するハプニングが起きたという。
原は「選手たちの繋いだボールを顔面レシーブできる人生!!こんなに幸せなことはありません」とつづり、「石川選手が裏でたくさん謝罪してくださったんですけど、とんでもないです。興奮で痛みなんて0でした!!!!!」と思いを吐露。投稿の2枚目には、石川選手と笑顔でポーズを決めた様子が収められている。
投稿を見たファンからは、「最高のセレモニーでした」「気遣う機転がステキ」「痛かったろうけど、微塵も感じさせないところ、やっぱりプロだなぁ」「嬉しさが隠しきれない原くん可愛い！」「好きな選手と嘉孝が並んでるの胸熱すぎてぇ」などの声が集まった。
『バレーボールネーションズリーグ』日本ラウンド全試合は、7月8日（水）からTBS系にて生中継される。
※「高橋藍」の「高」は「はしごだか」が正式名称
引用：「原嘉孝」Instagram（@yoshitaka__hara）