女子プロたちはご飯が大好き 「はい、大盛で食べています」「からあげがあれば3杯目も行けると思います」と食欲旺盛！
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。6月5日に“米どころ”新潟県で開幕する「ヨネックスレディス」。優勝副賞として長岡市からはコシヒカリ6俵が用意されている。そこで日々のトレーニングに励む選手たちに「1日に何杯ご飯を食べている？」と質問した動画を投稿した。
【動画】女子プロたちが見せた「ご飯のお供」へのこだわり
今回の動画に登場した選手たちは「1日3杯」という答えが圧倒的。そして「好きなご飯のお供」として、政田夢乃は「朝食の鮭とか、本当に大好きです」と回答。入谷響は「からあげがあれば2杯は絶対、3杯目もたぶんいけると思います」と笑顔を見せた。吉澤柚月は生姜焼き、永嶋花音はしゃぶしゃぶとすき焼きが好き。倉林紅は試合で福岡に行ったときに食べた「鮭めんたい」にハマっていて、最近ではふりかけも「鮭めんたい味」を選んでいるそうだ。大久保柚季は「白いご飯」よりも「牛丼とかカツ丼とか中華丼とか『丼』が好きです」。吉田鈴は「ビュッフェに行くと、炒飯とかカレーをいっぱい食べちゃいます」と答えていた。そして最後に登場した池羽陽向は「朝昼夜に、1、1、1です」「はい、大盛で食べています」と食欲旺盛なところを見せていた。投稿を見たファンからは「たくさん食べる女の子可愛い」「食べるのもトレーニングのひとつですね」「生姜焼きは最強だよね」「丼、丼、丼 個人的に好感度爆上がり」などのコメントが寄せられていた。はたして優勝副賞の「コシヒカリ6俵」を手にするのは誰だろうか、注目の戦いがいよいよ開幕する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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