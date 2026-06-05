＜速報＞渋野日向子が今季自己ベスト「68」 日本勢最上位でホールアウト
＜全米女子オープン 初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは、第1ラウンドが進行中。日本勢は史上最多の23人が出場している。
【写真】今となっては貴重？ 渋野日向子の“初々しい”JK時代
午後組でプレーする渋野日向子が、先ほど初日のラウンドを終えた。2014年大会覇者のミシェル・ウィー・ウェスト（米国）、元世界1位のヤニ・ツェン（台湾）と回り、前半は2打目を1メートルにつけた3番など、3つのバーディを奪い、1アンダーで折り返した。後半も10番、11番で連続バーディ。しぶといパーパットを沈めるなど、耐えるべき場面は耐えた。5バーディ・2ボギーをマークし、今季自己ベストの3アンダー「68」。3位タイでのホールアウトとなった。現在プレー中の選手では、神谷そらが1オーバー、尾関彩美悠が2オーバー、早川夏未が3オーバー、勝みなみ、菅楓華らは4オーバーグループにつけている。メジャー2勝目を狙う西郷真央は5オーバー、大会通算2勝の笹生優花や岩井千怜は6オーバーと苦戦している。すでに競技を終えている日本勢では、畑岡奈紗が2アンダーの好発進。古江彩佳、吉田優利、桑木志帆は1アンダーで初日を滑り出している。5アンダー・単独首位にジェニファー・カプチョ（米国）。1打差2位にキム・セヨン（韓国）、2打差3位タイに渋野、ガビー・ロペス（メキシコ）ら4人が続いている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子オープン スコア速報
日本勢23人 大会2日目のスタート時間をチェック！
渋野日向子の前傾が浅くなった！ レイドオフより安定する“タテ振り”の効果とは
グリーン中央にバンカー、1オン可能なパー4… リビエラCCってどんなコース？
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング
【写真】今となっては貴重？ 渋野日向子の“初々しい”JK時代
午後組でプレーする渋野日向子が、先ほど初日のラウンドを終えた。2014年大会覇者のミシェル・ウィー・ウェスト（米国）、元世界1位のヤニ・ツェン（台湾）と回り、前半は2打目を1メートルにつけた3番など、3つのバーディを奪い、1アンダーで折り返した。後半も10番、11番で連続バーディ。しぶといパーパットを沈めるなど、耐えるべき場面は耐えた。5バーディ・2ボギーをマークし、今季自己ベストの3アンダー「68」。3位タイでのホールアウトとなった。現在プレー中の選手では、神谷そらが1オーバー、尾関彩美悠が2オーバー、早川夏未が3オーバー、勝みなみ、菅楓華らは4オーバーグループにつけている。メジャー2勝目を狙う西郷真央は5オーバー、大会通算2勝の笹生優花や岩井千怜は6オーバーと苦戦している。すでに競技を終えている日本勢では、畑岡奈紗が2アンダーの好発進。古江彩佳、吉田優利、桑木志帆は1アンダーで初日を滑り出している。5アンダー・単独首位にジェニファー・カプチョ（米国）。1打差2位にキム・セヨン（韓国）、2打差3位タイに渋野、ガビー・ロペス（メキシコ）ら4人が続いている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞全米女子オープン スコア速報
日本勢23人 大会2日目のスタート時間をチェック！
渋野日向子の前傾が浅くなった！ レイドオフより安定する“タテ振り”の効果とは
グリーン中央にバンカー、1オン可能なパー4… リビエラCCってどんなコース？
渋野の現在地は？ 米女子ポイントランキング