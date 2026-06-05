４日に放送されたフジテレビ系ドラマ「今夜、秘密のキッチンで」では、ラストシーンで、いよいよモラハラ夫・渉（中村俊介）の本領が発揮される。

この日の「今夜、秘密のキッチンで」では、あゆみ（木南晴夏）への思いが抑えられない慧（高杉真宙）が、ついに藤子（滝本美織）へ結婚を白紙に戻したいと告げる。しかもあゆみへの思いも告げられショックを受ける藤子。

あゆみも渉に慧への思いを告げることを決心。夕食後、財布に仕込まれていたＧＰＳを「返す。こんなふうに監視されてるとは知らなかった」と突き出すも、渉は「自分は信用に足る人間だと思ってるの？」と言いだす。あゆみが慧とのことを切り出そうとすると、「そうだ、あゆみ。スマホ、新しいのと変えてあげるよ」と言って、あゆみの使用していたスマホを取り上げ破壊。外出禁止も告げる。

連絡が取れなくなったあゆみと慧。だがここで林太郎（安井順平）が大活躍。慧が鎌倉に行くことをあゆみに伝える。あゆみはＧＰＳをゴミ箱に捨てて鎌倉へ向かい、慧と海で落ち合う。再会を喜び合う２人。だがそこへなぜか渉が登場し「迎えに来たよ、あゆみ」と微笑む。ＧＰＳは捨てたはずなのに、なぜあゆみの場所が分かったのか。渉が渡したスマホにＧＰＳが仕込まれていた可能性は高いが、あゆみがそのスマホを持って行ったとは考えにくいが…。

ここ最近はモラハラも鳴りをひそめていた渉だが、ドラマ終盤になり再びアクセルを踏み込んだ形。ネットも渉の奇行に「家から旦那あゆみのことつけてたってことだよね？だったら余計に怖いんだけど ＧＰＳおいていったのにいるとかホラー」「胸キュンからのホラーで声でた あんなに嬉しくないお迎えある？またＧＰＳつけてたのか」「怖い怖い スマホのＧＰＳで来たんか旦那」「どこまでも気持ち悪い…渉」など悲鳴が上がっていた。