1時間の商談はやりすぎ！？重要なセールストークは15分で済まさなければならない理由とは？【ヤバい心理学】

1時間の商談はやりすぎ！？重要なセールストークは15分で済まさなければならない理由

十分な事前準備が打ち合わせ成功のカギになる

みなさんは打ち合わせの時間をどのくらいで考えているでしょうか？ 30分や１時間と設定する人が多いかもしれません。もちろん、その場の雰囲気によって長引く可能性がありますから、余裕を持って時間設定しておくことは大切です。

しかし、重要なセールストークは15分程度で済まさなければなりません。なぜなら、人が会話の内容に集中していられるはだいたいそのくらいだと考えられているからです。

15分で重要なことを伝えるには、まず簡単な雑談などをして相手をリラックスさせておくことが必要です。事前に相手が興味を持ちそうなニュースやネタを考えておき、さり気なく切り出すのがいいでしょう。

そして本題の打ち合わせに入ったら、まず最初に大切なことを伝え、それから補足的な説明をしていきましょう。もし結論に至る過程を先に説明したいなら、話の最後に「一番重要なのはですね」と前置きをしてから結論を話せばより相手に伝わります。とにかく、言葉や話題に無駄が生じないよう相手のことを調べておくなど、十分な事前準備をし、会話のシミュレーションをしておくことが成功へのカギとなります。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい心理学』