かまいたち山内「やめて、嫁と違う人やから」 “軍団員”の暴露が止まらずタジタジ

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

6月3日（水）放送の同番組では、山内が後輩からの“まさかの暴露”に苦笑いする場面があった。

【映像】「そんなんもう今アカン」画面に“自主規制”のかかった渾身ギャグ

番組恒例の濱家が考案した山内ドッキリ企画。今回は「山内プリズン・ブレイク」と題し、無実の罪で投獄されてしまった山内が、次々と襲い掛かるドッキリをかいくぐり脱獄を目指すという壮大なストーリーだ。

何も知らずやって来た山内は、荷物の中から発見された身に覚えのない“白い粉”＝小麦粉の所持で緊急逮捕されてしまう。

そこから昭和感満載の刑事から取り調べを受けたり、なぜか外国人の看守から身体検査を受けたりと、濱家考案の“低予算ドッキリ”の数々に愚痴が止まらない展開に。

なかでも山内が思わず苦笑いしてしまったのは、予期せぬ“面会者”の登場シーンだ。

「捕まったって聞いて、飛んできました」と真剣な面持ちで待っていたのは、“唯一の山内軍団”である後輩芸人の福井俊太郎（GAG）。

「何したんですか？」と罪状を問う福井に対し、山内は「捕まってないねん。冤罪、冤罪」「カバンに小麦粉入れられて、意味がわからん。“小麦粉持ってる”っていうので今、言われてる」と面倒くさそうに説明した。

すると、福井は「もしかして…アレですかね」と、今回のストーリーとは全然関係のない山内の暴露を語り出すことに。

それは10年前に山内が、福井の目の前で当時山内が付き合っていた彼女の身体を触るという「趣味の悪いイタズラがバレたからですか？」とのエピソード。これに山内はタジタジになりながら、「違う、違う。それやめて」「嫁と違う人やから、その人」と誤解を招きかねない発言を制止する。

その後も、「10年前に2人でよくナンパしてた頃、ちょっとでも成功率が上がるように、第一声で『俺のこと知ってる？』って声をかけてたのがバレたからですか？」や「昔、漫画喫茶に連れて行っていただいてたんですけど、そのときにいつもミスタードーナツを買ってから漫画喫茶に行っていたからですか？」と暴露が止まらない福井。

とくに後者の暴露話に山内は思わず苦笑してしまい、「エピソードトークにもなってない…ただ薄い事実を述べただけ」「そんなんではもうテレビ来たらダメ」とダメ出ししていた。