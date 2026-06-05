菊池製作が急反発、イームズロボティクスが「Ｊａｐａｎ Ｄｒｏｎｅ ２０２６」に出展 菊池製作が急反発、イームズロボティクスが「Ｊａｐａｎ Ｄｒｏｎｅ ２０２６」に出展

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菊池製作所<3444.T>が急反発している。グループのイームズロボティクス（福島県南相馬市）が６月３日から５日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催中の「Ｊａｐａｎ Ｄｒｏｎｅ ２０２６」に「ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ ＤＲＯＮＥ」として出展しており、これが手掛かり材料視されているようだ。



経済産業省の中小企業イノベーション創出推進事業（ＳＢＩＲ）で開発を進めている次世代ドローン運航インフラ（ドローンステーション）やクラウド型運航管理システム、地域物流モデルをはじめ、防災対応ドローンや光ファイバードローンなどを展示し、福島県から発信するドローン社会実装の最前線を紹介している。



出所：MINKABU PRESS