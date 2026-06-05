シーイーシー<9692.T>が３日ぶりに反発している。４日の取引終了後に、ＡＩコンサルティングやＡＩエージェントの実装などを行うＡＩ Ｌｉｂｒａｒｉｕｍ（東京都千代田区）と資本・業務提携の検討を開始すると発表しており、好材料視されている。



両社の強みを融合することで、構想策定から業務実装、ＡＩＯｐｓ（ＡＩ＋システムの運用）を含む運用定着に至るまでの一気通貫で支援するソリューションの創出を通じ、各業界の領域特化型ＡＩの社会実装の加速を図るのが狙い。今後の資本・業務提携に向けた協議の進捗については、開示すべき事項を決定した場合には速やかに公表するとしている。



出所：MINKABU PRESS