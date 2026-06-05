介護で食べ物を喉に詰まらせたらどうする？応急対応や原因、予防策も併せて解説

高齢の方にとって食事は大きな楽しみの一つですが、加齢や病気によって飲み込む力が弱くなると、食べ物を喉に詰まらせる窒息事故のリスクが高まります。万が一の際、迅速に適切な対応ができるかどうかで、その後の経過が大きく左右されます。

本記事では、介護中に食べ物や飲み物を喉に詰まらせたときの対処法やポイントを、以下の点を中心に解説します。

喉に詰まらせたときのサインと応急対応

嚥下機能が低下する原因と注意すべき疾患

窒息を防ぐための食事の工夫と自宅でできる嚥下ケア

介護中に食べ物や飲み物を喉に詰まらせたときの対処法やポイントについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

監修医師：

高山 哲朗（かなまち慈優クリニック）

介護で食べ物を喉に詰まらせたときの症状と応急対応

【経歴】理事長 高山 哲朗平成14年慶應義塾大学卒業慶應義塾大学病院、北里研究所病院、埼玉社会保険病院等を経て、平成29年 かなまち慈優クリニック院長【所属協会・資格】医学博士日本内科学会総合内科専門医日本消化器病学会専門医日本消化器内視鏡学会専門医日本医師会認定産業医東海大学医学部客員准教授予測医学研究所所長

高齢の家族が食べ物を喉に詰まらせたとき、確認すべき症状は何ですか？

食べ物を喉に詰まらせた際の代表的なサインは、激しい咳き込みやむせです。ただし、高齢の方は気道防御反射が低下しているため、詰まっていても咳が出ないケースがあります。そのため、食事中は周囲が注意深く見守ることが重要です。咳以外にも、以下のようなサインが見られた場合は注意が必要です。

・声がガラガラする、痰が絡む

・食事中に鼻水が出る

・食べ物がお口の中に残る

・手で首をかきむしる（チョークサイン）

・顔や唇が青紫色になる（チアノーゼ）

特にチョークサインやチアノーゼは、気道閉塞が進んでいる可能性を示すサインです。高齢の方はチョークサインを出さずに黙ってうなだれることもあるため、食事中の様子の変化を見逃さないようにしましょう。

高齢の家族が食べ物を喉に詰まらせたとき、どのような応急対応を行えばよいですか？

まず、咳き込んでいる場合は気道が塞がっていないため、咳を続けるよう声をかけて励ましましょう。このとき、水を飲ませるのは逆効果になることがあるため控えてください。咳が止まる、または声も咳も出なくなった場合は気道の閉塞が疑われます。すぐに119番通報し、到着までの間に以下の応急処置を行います。

【背部叩打法】

頭を胸より低くした状態で、肩甲骨の間を手の付け根で5回ほど力強く叩きます。

【腹部突き上げ法】

後ろから抱きかかえ、へそとみぞおちの中間に握りこぶしをあて、斜め上に一気に引き上げます。5回ほど繰り返します。

異物が取れるまで2つの方法を交互に繰り返します。意識を失った場合は心肺蘇生に移行してください。

高齢の家族が食べ物を喉に詰まらせたとき、救急車を呼ぶべきサインはありますか？

以下のサインが見られた場合は、ただちに119番通報してください。

・顔や唇が青紫色（チアノーゼ）になっている

・咳も声も出なくなっている

・手で首をかきむしる（チョークサイン）がある

・呼びかけても反応がない

気道が閉塞してから約3分で意識を失うリスクがあります。時間との勝負になるため、迷わず救急車を呼びましょう。

通報後は救急隊員の到着まで、背部叩打法または腹部突き上げ法による応急処置を継続してください。

なお、高齢の方はチョークサインを出さずに急にうなだれたり、顔色が変わるだけであったりすることも少なくありません。食事中に様子がおかしいと感じたら、ためらわずに119番通報しましょう。

参照：『気道管理困難例への対処』（日本呼吸療法医学会）

介護で食べ物が喉に詰まりやすい原因

食べ物を詰まらせやすくなる状態や疾患について教えてください

食べ物を詰まらせやすくなる主な要因は、加齢による嚥下機能の低下と、疾患や薬の影響の2つに分けられます。

加齢に伴い、唾液の減少、噛む力の低下、反射神経の衰え、筋力の低下などが重なり、飲み込みのタイミングがずれやすくなります。その結果、気管への蓋が間に合わず誤嚥を起こす原因になりかねません。

疾患としては、脳卒中、神経疾患、認知症などが嚥下機能に大きく影響します。また、薬の副作用が誤嚥の引き金になることもあります。

なお、高齢の方の誤嚥は食事中だけでなく、就寝中に口内の唾液や胃の逆流物が気道に入る形でも起こります。日頃から嚥下機能の変化に気付けるよう、食事中の様子を注意深く観察することが大切です。

認知症や脳の病気があると、食べ物を喉に詰まらせやすくなりますか？

脳の病気や認知症は、嚥下機能に深刻な影響を与えます。特に脳卒中（脳梗塞や脳出血）は嚥下障害につながることが多いとされており、手足の麻痺とともに飲み込みに関わる咽頭の動きも麻痺させます。認知症の種類によって症状のあらわれ方は異なります。

①アルツハイマー型

食べ物の認識障害が起こりやすく、お口の中に溜め込んでしまうことが多くなるとされています。

②レビー小体型

身体機能への影響が早期から現れ、飲み込む動作が困難になりむせやすくなります。

③脳血管性認知症

損傷部位によって症状が異なり、誤嚥やむせが生じることがあります。

④前頭側頭型

食事行動の変化（お口いっぱいに食べ物を入れるなど）により、誤嚥・窒息リスクが高まります。

いずれの場合も早期に医師へ相談することが重要です。

嚥下障害が疑われる場合、クリニックを受診する目安を教えてください

以下のような症状が続く場合は、嚥下障害が疑われるため医師への相談を検討しましょう。

・食事中や食後に痰が絡んだような声になる

・むせる、咳が増えた、繰り返し肺炎になる

・食事に時間がかかる、食事量や体重が減った

・お口から食べ物がこぼれる、よだれが増えた

・食後に胸がむかむかする

受診先の目安として、突然の飲み込みにくさに麻痺やろれつ障害が伴う場合は脳卒中の可能性があるため救急外来を受診してください。

むせや肺炎を繰り返す場合は内科（呼吸器）、のどの違和感が続く場合は耳鼻咽喉科が適しています。どの科に行けばよいか迷う場合は、まずかかりつけ医や総合内科に相談するとよいでしょう。

介護で食べ物を喉に詰まらせないためにできる予防策

高齢の方が喉に詰まらせやすい食べ物を教えてください

【窒息事故につながる食べ物】餅、ご飯、パン、寿司、団子、バナナなど。粘度があるもの、お口のなかでまとまりにくいものが上位を占めています。

【重症化しやすい食べ物】

しらたき、たこ、こんにゃく、カステラ、里芋など。

弾力があって噛み切りにくいもの、喉に張りつきやすいものは注意が必要です。

また、加齢とともに唾液が減少することで、パサパサしたクッキーや海苔のようにお口に張りつくもの、逆につるりとしたものでも勢いがついて誤嚥しやすくなります。

日常的に食べる機会が多い食べ物もあるため、ひと口の量を減らす、小さく切るなどの工夫を日頃からの意識が大切です。

食べ物を喉に詰まらせないために、気を付けることは何ですか？

誤嚥予防には、食事の内容、姿勢、介助方法の3つを意識することが大切です。

①食事内容

飲み込みにくい場合は、やわらかくまとまりやすい嚥下食を活用しましょう。水分はむせやすいため、とろみをつけたりゼリー状にすることで誤嚥リスクを下げられます。

②食事姿勢

自力で食べられる方は背筋を伸ばし、顎を引いた姿勢で座ります。ベッド上の場合は背もたれを60～90度に調整し、頭が後ろに倒れないようにします。食後2～3時間は座位を保つと逆流による誤嚥の予防になります。

③介助の工夫

ひと口量は少なめにし、飲み込みを確認してから次を提供します。食事中の会話はなるべく控え、集中できる環境を整えることも重要です。

食べ物を喉に詰まらせないために、自宅でできる嚥下機能のケアはありますか？

自宅でできる嚥下ケアとして、食事前の嚥下体操と日常的な口腔ケアが重要です。

【嚥下体操】

「あいうえお」と大きくお口を動かす、頬を膨らませたりすぼめたりする、舌を上下左右に動かすといったお口の体操と、「パ・タ・カ・ラ」とはっきり発声する喉の体操を組み合わせましょう。朝夕の食事前に各5～10回程度行うと効果が期待できます。

【口腔ケア】

お口の中を清潔に保つことで唾液の分泌が促され、誤嚥性肺炎の予防にもつながります。やわらかい歯ブラシで歯・舌・頬の内側を1日2～3回丁寧にケアしましょう。就寝前のケアは夜間の細菌増殖を防ぐため特に重要です。

嚥下障害が疑われる場合は自己判断せず、医師や言語聴覚士に相談してください。

編集部まとめ

ここまで、介護における喉の詰め物への対応や原因、予防策についてお伝えしてきました。要点をまとめると以下のとおりです。

窒息のサインは咳き込みだけでなく、首をかきむしるチョークサインや顔色が青紫になるチアノーゼに注意し、異常があればただちに119番通報と応急処置を行う

食べ物を詰まらせる背景には、加齢による筋力低下のほか、脳卒中や認知症などの疾患が深く関わっているため、食事中の様子の変化を見逃さないことが重要である

予防には、ひと口の量を減らすなどの食事内容の工夫に加え、正しい食事姿勢の維持や、食前の嚥下体操、口腔ケアを習慣化することで効果が期待できる

食事中の窒息事故は、日頃のちょっとした意識や環境整備よって予防につながります。本人の食べる力に合わせた適切なサポートを行い、安全に食事を楽しめる環境を整えていきましょう。

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

餅などによる窒息事故に注意！｜東京消防庁

誤嚥したときの対応と、窒息時の対応｜一般社団法人全国在宅医療マネジメント協会

嚥下障害嚥下障害の症状と原因、そして対応と治療について｜一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

嚥下障害｜長崎市医師会

嚥下（えんげ）障害でみられる症状｜公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット

ノドに詰まりやすい食べ物｜一般社団法人 日本訪問歯科協会

食品による窒息の現状把握と原因分析研究｜厚生労働省

飲み込む力をきたえて誤嚥性肺炎を予防しましょう｜岡山済生会総合病院 岡山済生会外来センター病院

摂食・嚥下障害のケア｜公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット