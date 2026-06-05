セルシス <3663> [東証Ｐ] が6月5日午前(11:00)に配当修正を発表。26年12月期の上期配当を従来計画の18円→20円(前年同期は22円)に増額し、年間配当は40円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様への利益還元について、経営の重要な課題の一つと認識しており、配当については高いROEを意識して適正な財務の健全性を確保しつつ、安定的な配当額の維持と中長期的な配当額の増加に努めております。 2026年12月期の中間配当につきましては、2026年12月期第１四半期の売上高・営業利益が前年同期比で増収増益となり、過去最高を記録するなど、業績が好調であったこと、また、本日開示の「2026年５月度月次事業進捗レポートのお知らせ」のとおり、足元の事業進捗が順調であり、売上高も堅調に推移していることや今後の見通し等を総合的に勘案し、第２四半期末（中間）の配当金について１株当たり２円の増配を実施することといたしました。これにより年間配当金は40円となる予定です。なお、前期実績の中間配当金には東京証券取引所プライム市場変更記念配当10円を含んでおります。