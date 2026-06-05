◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人2ー1オリックス（6月4日、東京ドーム）

「めっちゃ緊張しました。ガチガチで・・・昨日（3日）言われたんですけど、いろいろ整理するのが大変でした」

今季初スタメンだった巨人の小林誠司選手。現在は、いわゆる“抑え捕手”としての役割を任されていています。もちろんスタメンで出場したい気持ちは強く持っていますが、どんな形であれ、試合に出場できるのはうれしいと語りました。

「与えられた場所で全力を尽くすのは変わらない。毎日毎日、ベンチスタートでも8回でも、試合に出させてもらうことはうれしいこと。チームの力として考えてもらっているのはうれしいことだし、幸せなこと。感謝して、1日1日、全力を出して頑張ることは今後も変わらないと思います」

また、勝敗こそつかなかったものの、7回112球を投げきった田中将大投手については、その投球術を称賛。

「きょうはピッチャーもあんまり使いたくないって分かってましたし、1回2回と球数はいったけど、将大さんが7回まで投げきってくれたのは、さすがだなと思います。そこら辺の投球術というのは、本当にすごいなと。勝ち方を知っているピッチャーだなと思いました」

パ・リーグ相手であろうと、ピッチャーの持ち得る形を変えず、本来の良さを引き出す、そうしたことを意識してマスクをかぶっている小林選手。實松一成バッテリーコーチも小林選手の配球には一目置いていて、今回の起用を橋上秀樹監督代行に提案したということです。