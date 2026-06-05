俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は7日、第22話「播磨大誤算」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

一度は播磨を手中に収めたかに見えた羽柴秀吉（池松壮亮）だったが、竹中半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も兵を挙げる。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退。ある夜、自責の念に苦しむ秀吉は足を踏み外して頭を打ち、記憶を失くしてしまう。羽柴小一郎（仲野太賀）は兄の記憶を取り戻そうと手を尽くすも…。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

次回予告。織田信長（小栗旬）が刀に饅頭を突き刺し、荒木村重（トータス松本）の前へ。村重は「決して上様を裏切るようなことは」――。

江戸時代中期に書かれた読本（よみほん）「絵本太閤記」などに残る逸話がアレンジされて描かれそうだ。荒木村重が織田信長に初めて謁見した際、信長は刀に饅頭を突き刺し、村重の前へ。村重が平然と食べると、信長はその胆力を絶賛。摂津国を委ねたという。

SNS上には「次回は荒木村重の刀饅頭回」「ついに村重が饅頭を食う！」「荒木村重の脇差まんじゅうやるんだw」などの声が続出。期待が高まっている。

2014年の大河「軍師官兵衛」や23年公開の映画「首」にも登場したエピソードだが、今作はどうなるか。