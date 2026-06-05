「全米女子オープン選手権・初日」（４日、リビエラＣＣ）

初日は午後スタートとなった渋野日向子が日本勢トップとなる３アンダーをマークした。ホールアウト時点で首位と２打差の３位タイと好発進を決めた。

前半を３バーディー、２ボギーの１アンダーで折り返した渋野。１０番、１１番と微妙な距離のバーディーパットを連続で決めてトップと２打差の３位タイへと浮上した。１２番でも難しいアプローチをパターで寄せ、しっかりとパーセーブするなど、ここから我慢のゴルフが続いた。

しっかりとパーを重ねて行く中で１５番は５メートルのバーディーパットを惜しくも外したが、折り返しのパットを決めた。１７番パー５では３打目がグリーンをオーバーしてピンチに。それでもアプローチで１・５メートルのところに寄せてパーをセーブした。

最終１８番はティーショットが左のラフに入ったが、難しいつま先下がりのライから１９７ヤードを花道につけ、しっかりアプローチ。ワンパットでパーセーブし、初日を３アンダーで終えた。

ラウンド後、中継インタビューで今季について「悔しい気持ちもたくさんあったけど、自分のやってることにマイナスな気持ちはなかった」と語った渋野。２０２４年は優勝した笹生と３打差の２位、前年も７位タイと好相性の大会で初制覇へ好スタートを切った。