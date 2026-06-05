タレントでモデルのアンミカ（54）が5日までに自身のインスタグラムを更新。仲良しのモデル、タレントの誕生日を祝ったことを明かし、人気女優を交えた4ショットを披露した。

「先日！オシャレでさっぱり明るく太陽のような若槻千夏ちゃん、洗練癒し系で楽しい滝沢カレンちゃんのお誕生日会を、素敵な赤の装いの美肌すぎる 小顔すぎる 田中みな実ちゃんと開催致しましたよ」と書き出し、自身と若槻、滝沢、田中の4ショットをアップ。

「ひまわりが美しい季節 二人とも明るくて、ひまわりのような魅力なので、ひまわりの設えをお願いしたら、まるで結婚式みたいになりました〜」と報告。「年々、生まれてきたことは奇跡で、毎年歳を重ねられること、笑顔でいられることも奇跡だと感じ、誕生日を祝うことが心から嬉しくなります 二人の健康と、日々の笑顔、心願叶うことを祈っています 笑顔の観覧車、ぐるぐるまわしまくった 幸せな会でした」と振り返った。

アンミカの投稿に、若槻は「楽しすぎました ありがとうございます」と感謝のコメント。フォロワーからは「仲良し美人4姉妹ですね」「お誕生日おめでとうございます」といった反響が寄せられている。