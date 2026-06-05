私立恵比寿中学・中山莉子、ステージ復帰を発表 体調を最優先に考慮し当面は「部分復帰」
アイドルグループ・私立恵比寿中学は5日、公式Xを更新。メンバーの中山莉子が復帰すると発表した。
【写真】美脚チラリ！キュートなアイドル衣装で復帰を報告した中山莉子
投稿では「本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました」と発表。「復帰の第一歩として、2026年6月6日（土）に開催されます『私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜』Kanadevia Hall公演より、ステージへの出演を再開いたします」と伝えた。
続けて「なお、当面の間は完全復帰でのフルパフォーマンスではなく、本人の体調を最優先に考慮し、一部の演目のみに参加する『部分復帰』という形を取らせていただきます。ファンの皆様、関係者の皆様には、引き続きご心配やご不便をおかけすることもあるかと存じますが、万全な状態での完全復帰を目指し、本人のペースに合わせて一歩ずつ進んでまいりますので、何卒ご理解と温かい見守りをお願い申し上げます」と呼び掛けた。
最後に「改めまして、中山の休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージを寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。今後とも中山莉子、ならびに私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。
中山は、2000年10月28日生まれ、東京都出身。出席番号は12番。アイドル活動のかたわら、アパレルブランド｢Ri-feel｣をプロデュースするなど幅広く活躍している。今年5月にグループの公式Xで、4月から体調不良が続いているとして当面の間休養することが発表されていた。
【写真】美脚チラリ！キュートなアイドル衣装で復帰を報告した中山莉子
投稿では「本年4月より体調不良のため休養をいただいておりましたメンバーの中山莉子ですが、お陰様で体調も順調に回復へと向かっており、本人との話し合いを重ねた結果、この度ステージ活動を再開させていただくこととなりました」と発表。「復帰の第一歩として、2026年6月6日（土）に開催されます『私立恵比寿中学 Spring Tour 2026 〜SuGuilty Train〜』Kanadevia Hall公演より、ステージへの出演を再開いたします」と伝えた。
最後に「改めまして、中山の休養期間中に温かい応援や励ましのメッセージを寄せてくださった皆様に、心より御礼申し上げます。今後とも中山莉子、ならびに私立恵比寿中学への変わらぬ応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。
中山は、2000年10月28日生まれ、東京都出身。出席番号は12番。アイドル活動のかたわら、アパレルブランド｢Ri-feel｣をプロデュースするなど幅広く活躍している。今年5月にグループの公式Xで、4月から体調不良が続いているとして当面の間休養することが発表されていた。