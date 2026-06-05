病院で処方された薬の「飲み残し」について、6月から薬局での対応が変わります。

つい飲み忘れたり「もう治った」と勝手に服用をやめたことなどによる薬の飲み残しは、どの家庭にもあると思います。そして、多くの飲み残しが放置されてきました。薬剤師は飲み残しがある、再利用できるとわかっても、医師の了承を得てからでないと処方する薬の量を変えられなかったからです。

6月以降は、処方箋に飲み残しに関する項目が新設されます。飲み残しが見つかった場合「減薬前に医師に相談」か「減薬後に医師に報告」かの2つの選択肢を設け、医師がチェック。医師が後者を選んだ場合、薬剤師の判断で飲み残しを再利用し、その分の薬を減らせるようになります。

飲み残しがある人は、薬剤師に伝えて再利用してもらうことで、薬代の節約につながります。

また、「節薬バッグ」という取り組みもあります。東京都墨田区や茨城県ひたちなか市などで、飲み残しを回収する節薬バッグを無料で配布。飲み残しを入れてお薬手帳と共に薬局に持参すると、薬剤師が再利用できるものとできないものをえり分けてくれます。飲み残しを再利用できれば、家にあるもったいない薬が減らせます。

■医療費のムダ削減は国民全員の課題

さらに、持病などの症状が安定している人なら「リフィル処方箋」が活用できます。これは1回の受診で最大3回分の薬が受け取れる処方箋です。2回目、3回目は受診しなくても薬がもらえるので、医療費の節約と時短もかないます。

ほかにはジェネリック医薬品の活用も重要です。新薬の特許が切れた後に、同じ有効成分を含んで作られる後発薬のことで、開発研究費が抑えられるため薬価は低く設定されています。薬局で「ジェネリックに変えたい」と伝えれば原則OK。後発薬があれば薬代を節約できます。

薬代など医療費の節約は家計の問題のみならず、国の財政にも影響する大問題です。たとえば現役世代は通常、医療費の3割を窓口で負担しますが、残りの7割は健康保険料と税金でまかなわれています。飲み残しなどを捨てることは、税金をドブに捨てることと同じなのです。

5月20日に保険適用されたパーキンソン病治療のためのiPS細胞薬「アムシェプリ」は1回の薬価が約5千530万円。こうした高価な新薬を、病気に苦しむ人がお金持ちでなくても使えるようにするのが、自己負担の上限を設定する「高額療養費制度」です。

しかし、医療費のひっ迫を理由に、2026年8月から自己負担上限の引き上げが決まっています。どんな人でも適切な医療が受けられるように、高額療養費制度を守りたい。

そのためにも、医療費のムダ削減は国民全員の課題です。

これを機に、家にある飲み残しを集めて調剤薬局で相談してみてはいかがでしょう。

【PROFILE】

おぎわらひろこ

家計に優しく寄り添う経済ジャーナリスト。著書に『65歳からは、お金の心配をやめなさい』（PHP新書）、鎌田實氏との共著『お金が貯まる健康習慣』（主婦の友社）など多数