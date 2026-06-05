長友佑都が2度の練習場変更というアクシデントについて言及した

北中米ワールドカップ（W杯）に向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表は現地時間6月4日、メキシコ1部モンテレイの練習場でトレーニングを実施した。

練習後に取材に応じたDF長友佑都は、直面している度重なる練習場変更について「もうあの様なこと（ブラジル大会での失敗）はないんじゃないかなと思うんでね。問題ないと思います」と語り、この事態を総括した。

日本代表は現地で事前キャンプ中だが、2日目にしてすでに2度も練習会場の変更を余儀なくされている。4大会のW杯に出場している長友だが、ここまで練習会場が変わることは「なかったですね」と振り返るほどの異例の事態に直面した。

しかし、様々な修羅場をくぐり抜けてきた男に焦りはない。キャンプ地の選定を含め、日本サッカー界がこれまでの大会で経験してきたことを踏まえ、「僕はすごく慣れてるんでね、こういったものは」と力強く語り、予想外のアクシデントにも全く動じない落ち着きを見せた。

さらに、自身の豊富な経験をチーム全体に還元することを見据えている。「若い選手たちが動揺しないようにとか、こういうことでネガティブに、やっぱり移動が多くなるとか、グラウンドの状態が全然違うとか、そういう場面でナーバスにならないように、っていう声がけとか、心がけをしたい」と言及。過去の教訓を生かし、ピッチ外でも精神的支柱としてチームを支える強い覚悟を示した。（FOOTBALL ZONE編集部）