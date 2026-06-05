元欅坂４６・平手友梨奈の最新姿が「雰囲気変わりましたね」「表情柔らかくなったね」と反響を呼んでいる。

「平手友梨奈 Ｍｕｓｉｃ Ｓｔａｆｆ」の公式インスタグラムが５日までに更新され、ソロ初のアルバム「無表情な表情」が発売されたことを報告。「無事平手友梨奈にも到着。皆さんの好きな楽曲は？？」とファンんに呼びかけた。

アルバムを手に取る平手の様子を撮影したショート動画をアップ。ストライプのジレをオシャレに着こなした平手は、うれしそうに笑った。

コメント欄には「表情柔らかくなったね」「待って､かわいすぎる」「えぐい可愛い」「にっこにこてち！！！笑顔が１番似合ってるよ！！」と自然体な笑顔にほっこり。すっかり落ち着いた雰囲気で、「すごく素敵な女性になった感」「素敵な大人になったなあてち」「雰囲気変わりましたね。大人の女性になりましたね」といった声も寄せられ、「結婚指輪かな？？？指輪にしか目がいかない」「タトゥー入れたんだ！？」と手や右腕にも注目が集まった。

ネット上でも「結婚してから雰囲気また変わって好きだーーいすき」「幸せそうで良かったです」「平手友梨奈さんの新しいビジュアル、ずいぶんと雰囲気が変わって驚きました。タトゥーや指輪など、ディテール一つで物語を想像させる表現力はさすがですね。これからの活動も目が離せませんね」「平手友梨奈ちゃん現在の雰囲気変わりすぎてて！！タトゥーに結婚指輪とか世界観が天才的だし、どこまでも自分のスタイルを貫く姿がガチでエモすぎて大興奮だよ」「てちの最新ビジュアルが神すぎて脳内パニック」とファンは喜んだ。

平手はプライベートでは今年２月に俳優の神尾楓珠との結婚を発表。おしゃれな２ショットも話題を集めた。交際報道のなかった電撃婚に世は驚きに包まれた。